Toyota випустить недорогий пікап на базі RAV4: перші подробиці та фото

Доступний пікап Toyota не матиме рами — його збудують на платформі кросовера RAV4. Модель запропонують у гібридних версіях.

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Пікапи Toyota Hilux та Tacoma невдовзі отримають молодшого брата. Компактну модель повинні презентувати в 2027 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

Інформація про новий пікап Toyota циркулювала давно. Тепер стало відомо, що його виготовлятимуть у Бразилії для зниження собівартості.

Модель запропонують у гібридних версіях Фото: Toyota

Авто кине виклик Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz та Chevrolet Montana. Як і суперники, пікап не матиме рами – його збудують на платформі TNGA, яку використовує кросовер Toyota RAV4.

Нова Toyota стане серійною версією концепта EPU 2023 року. Пікап вирізнятиметься агресивним рубаним дизайном із високим капотом, товстими задніми стіками даху та вузькими фарами. Автомобіль буде компактнішим за рамні пікапи: його довжина сягне 5 метрів, а колісна база складе 3,3 м.

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Очікується, що в Toyota RAV4 запозичать і гібридні установки з 2,5-літровими двигунами. Як відомо, кросовер доступний у електрифікованих версіях потужністю 222 та 306 к. с. Примітно, що в якості пального пікап зможе використовувати не лише бензин, але й етанол.

До речі, нещодавно в Україні виявили рамний пікап Toyota Hilux 2005 року в новому стані.

Також Фокус розповідав про доступний сімейний електрокросовер Toyota за $13 800.