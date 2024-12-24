Современная классика: итальянцы выпустили впечатляющий 750-сильный суперкар в стиле 60-х (фото)

Суперкар De Tomaso P72 напоминает пришельца из 60-х годов, но имеет современную "начинку". Его кузов изготовлен из карбона, а под капотом установлен 750-сильный V8.

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Возрожденная итальянская компания De Tomaso начала выпуск первой новой модели P72. Всего изготовят всего 72 таких суперкара стоимостью 1,6 млн евро. Подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Авто оснащено 750-сильным компрессорным V8

Новый De Tomaso P72 является трибютом классическим гоночным спорт прототипам марки, которые выпускались в 60-х годах. Его элегантный обтекаемый дизайн с выпуклыми крыльями и панорамным лобовым стеклом выдержан в ретростиле.

Вместе с тем, кузов первого серийного De Tomaso P72 изготовлен из неокрашенного карбона (хотя доступны различные варианты окраски). Двери авто поднимаются вверх.

Кузов авто изготовили из карбона

В салоне преобладает стиль стимпанк. Суперкар циферблаты приборов "под старину" и рычаг КПП с открытой кулисой, а сиденья напоминают дизайнерские кресла. В отделке использованы дорогая кожа, карбон и медь.

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Суперкар De Tomaso P72 оснащен 5,0-литровым компрессорным V8 на 750 л.с. и 900 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая механика.

Салон выдержан в стиле стимпанк

De Tomaso планирует расширять свой модельный ряд. Вскоре ожидается трековый суперкар P900, который будет комплектоваться высокооборотным атмосферным V12, а также двигателем V10 от болида "Формулы-1".

Между прочим, недавно дебютировал яркий 1070-сильный суперкар Lamborghini.

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