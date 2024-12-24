Современная классика: итальянцы выпустили впечатляющий 750-сильный суперкар в стиле 60-х (фото)
Суперкар De Tomaso P72 напоминает пришельца из 60-х годов, но имеет современную "начинку". Его кузов изготовлен из карбона, а под капотом установлен 750-сильный V8.
Возрожденная итальянская компания De Tomaso начала выпуск первой новой модели P72. Всего изготовят всего 72 таких суперкара стоимостью 1,6 млн евро. Подробности авто раскрыли на сайте производителя.
Новый De Tomaso P72 является трибютом классическим гоночным спорт прототипам марки, которые выпускались в 60-х годах. Его элегантный обтекаемый дизайн с выпуклыми крыльями и панорамным лобовым стеклом выдержан в ретростиле.
Вместе с тем, кузов первого серийного De Tomaso P72 изготовлен из неокрашенного карбона (хотя доступны различные варианты окраски). Двери авто поднимаются вверх.
В салоне преобладает стиль стимпанк. Суперкар циферблаты приборов "под старину" и рычаг КПП с открытой кулисой, а сиденья напоминают дизайнерские кресла. В отделке использованы дорогая кожа, карбон и медь.
Суперкар De Tomaso P72 оснащен 5,0-литровым компрессорным V8 на 750 л.с. и 900 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая механика.
De Tomaso планирует расширять свой модельный ряд. Вскоре ожидается трековый суперкар P900, который будет комплектоваться высокооборотным атмосферным V12, а также двигателем V10 от болида "Формулы-1".
Между прочим, недавно дебютировал яркий 1070-сильный суперкар Lamborghini.
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