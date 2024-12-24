Сучасна класика: італійці випустили вражаючий 750-сильний суперкар у стилі 60-х (фото)

Суперкар De Tomaso P72 нагадує прибульця з 60-х років, але має сучасну "начинку". Його кузов виготовлений з карбону, а під капотом встановлено 750-сильний V8.

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Відроджена італійська компанія De Tomaso почала випуск першої нової моделі P72. Усього виготовлять лише 72 таких суперкари вартістю 1,6 млн євро. Подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Авто оснащене 750-сильним компресорним V8

Новий De Tomaso P72 є трибютом класичним гоночним спорт прототипам марки, які випускали в 60-х роках. Його елегантний обтічний дизайн із випуклими крилами та панорамним лобовим склом витриманий у ретростилі.

Разом із тим, кузов першого серійного De Tomaso P72 виготовлений з нефарбованого карбону (хоча доступні різні варіанти забарвлення). Двері авто піднімаються догори.

Кузов авто виготовили з карбону

У салоні переважає стиль стімпанк. Суперкар циферблати приладів "під старовину" та важіль КПП із відкритою кулісою, а сидіння нагадують дизайнерські крісла. В оздобленні використані дорога шкіра, карбон та мідь.

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Суперкар De Tomaso P72 оснащений 5,0-літровим компресорним V8 на 750 к. с. і 900 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста механіка.

Салон витриманий у стилі стімпанк

De Tomaso планує розширювати свій модельний ряд. Невдовзі очікується трековий суперкар P900, який комплектуватимуть високооборотним атмосфернимV12, а також двигуном V10 від боліда "Формули-1".

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