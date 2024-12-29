Старый итальянский хэтчбек 90-х продают по цене нового Ferrari (фото)

Lancia Delta HF Integrale — легендарная раллийная модель, на которой побеждал гонщик Карлос Сайнс. Полноприводный хэтчбек оснащен 365-сильным турбомотором.

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В Великобритании на продажу выставили Lancia Delta 1991 года на продажу. Хэтчбек оценили в 425 000 фунтов стерлингов ($535 000) — как за новый Ferrari SF90 Stradale. Об этом сообщается на сайте Duncan Hamilton Rofgo.

Спорткар прошел реставрацию

Высокая цена Lancia Delta обусловлена тем, что продается раллийная версия HF Integrale. В 1991 году на ней побеждал на этапах чемпионата WRC Карлос Сайнс (отец пилота "Формулы-1" Карлоса Сайнса-младшего). Кроме того, на тестах за руль авто садились звезды ралли Юха Канккунен и Дидье Ориоль.

В салоне установлены спортивные сиденья

Под капотом раллийной Lancia Delta HF Integrale установлена 2,0-литровая турбочетверка на 365 л.с. и 450 Н∙м. Авто оснащено 6-ступенчатой механической КПП Lancia-Abarth и полным приводом с дифференциалом Torsen.

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Хэтчбек получил обвес, спойлер и расширенные крылья. В салоне установили спортивные сиденья и каркас безопасности.

2,0-литровая турбочетверка развивает 365 л. с.

В 2019 году спорткар прошел реставрацию. Консультантом выступил итальянский гонщик Массимо Биазьон, который в 1988 и 1989 годах стал чемпионом мира именно за рулем Lancia Delta HF Integrale.

Кстати, недавно на продажу за $300 000 выставили оригинальное купе на базе Lancia Delta HF Integrale. Таких авто изготовили всего 24.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет уникальный раллийный MG 1987 года за $300 000.