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Авто

Старый итальянский хэтчбек 90-х продают по цене нового Ferrari (фото)

Lancia Delta HF Integrale, Lancia Delta, Lancia Delta 1991, Lancia Delta HF
Lancia Delta HF Integrale побеждала в ралли в 1991 году

Lancia Delta HF Integrale — легендарная раллийная модель, на которой побеждал гонщик Карлос Сайнс. Полноприводный хэтчбек оснащен 365-сильным турбомотором.

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В Великобритании на продажу выставили Lancia Delta 1991 года на продажу. Хэтчбек оценили в 425 000 фунтов стерлингов ($535 000) — как за новый Ferrari SF90 Stradale. Об этом сообщается на сайте Duncan Hamilton Rofgo.

Lancia Delta HF 1991, Lancia Delta, Lancia Delta 1991, Lancia Delta HF Fullscreen
Спорткар прошел реставрацию

Высокая цена Lancia Delta обусловлена тем, что продается раллийная версия HF Integrale. В 1991 году на ней побеждал на этапах чемпионата WRC Карлос Сайнс (отец пилота "Формулы-1" Карлоса Сайнса-младшего). Кроме того, на тестах за руль авто садились звезды ралли Юха Канккунен и Дидье Ориоль.

салон лянча дельта, Lancia Delta HF Integrale, Lancia Delta, Lancia Delta 1991, Lancia Delta 1991, Lancia Delta HF Fullscreen
В салоне установлены спортивные сиденья

Под капотом раллийной Lancia Delta HF Integrale установлена 2,0-литровая турбочетверка на 365 л.с. и 450 Н∙м. Авто оснащено 6-ступенчатой механической КПП Lancia-Abarth и полным приводом с дифференциалом Torsen.

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Хэтчбек получил обвес, спойлер и расширенные крылья. В салоне установили спортивные сиденья и каркас безопасности.

мотор лянча дельта, Lancia Delta HF Integrale, Lancia Delta, Lancia Delta 1991, Lancia Delta 1991, Lancia Delta HF Fullscreen
2,0-литровая турбочетверка развивает 365 л. с.

В 2019 году спорткар прошел реставрацию. Консультантом выступил итальянский гонщик Массимо Биазьон, который в 1988 и 1989 годах стал чемпионом мира именно за рулем Lancia Delta HF Integrale.

Кстати, недавно на продажу за $300 000 выставили оригинальное купе на базе Lancia Delta HF Integrale. Таких авто изготовили всего 24.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет уникальный раллийный MG 1987 года за $300 000.