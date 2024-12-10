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Авто

Их выпустили всего 24: на продажу выставили редкий спорткар 90-х за $300 000 (фото)

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Lancia Hyena — раритетное купе 90-х

Редкое купе Lancia Hyena отличается дизайном от ателье Zagato. В основе авто лежит платформа знаменитой Lancia Delta Integrale.

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В США продают очень редкое купе Lancia Hyena 1992 года. За спортивное купе планируют получить 299 000 долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Дизайн авто изготовили в ателье Zagato

Спорткар Lancia Hyena — настоящий раритет, ведь всего изготовили всего 24 таких авто. Сейчас они очень ценятся коллекционерами.

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Компактное купе Lancia Hyena создали в итальянском ателье Zagato. Там разработали для него обтекаемый кузов с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей.

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Изготовлено всего 24 Lancia Hyena

Планировалось выпустить 500 Lancia Hyena Zagato, однако этот план оказался неосуществимым. Дело в том, что в основе авто лежала платформа полноприводного заряженного хэтчбека Lancia Delta Integrale и у итальянского автопроизводителя просто не было такого количества лишних шасси и двигателей.

Как и Lancia Delta Integrale, Hyena является полноприводной и оснащена 2,0-литровым турбомотором, однако его мощность увеличили до 250 сил. Разгон до 100 км/ч занимал 5,4 с, а максимальная скорость составила 230 км/ч.

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Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор

Конкретно это купе Lancia Hyena Zagato прошло реставрацию и тюнинг, который поднял мощность его двигателя до 320 л. с. Кроме того, установили спортивный выхлоп.

Между прочим, недавно на продажу выставили повседневное авто Энцо Феррари. Его оценили в $865 000.

Также Фокус писал, что продаются редкие 540-сильные Ford Mustang 2008 года без пробега