Их выпустили всего 24: на продажу выставили редкий спорткар 90-х за $300 000 (фото)
Редкое купе Lancia Hyena отличается дизайном от ателье Zagato. В основе авто лежит платформа знаменитой Lancia Delta Integrale.
В США продают очень редкое купе Lancia Hyena 1992 года. За спортивное купе планируют получить 299 000 долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.
Спорткар Lancia Hyena — настоящий раритет, ведь всего изготовили всего 24 таких авто. Сейчас они очень ценятся коллекционерами.Важно
Компактное купе Lancia Hyena создали в итальянском ателье Zagato. Там разработали для него обтекаемый кузов с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей.
Планировалось выпустить 500 Lancia Hyena Zagato, однако этот план оказался неосуществимым. Дело в том, что в основе авто лежала платформа полноприводного заряженного хэтчбека Lancia Delta Integrale и у итальянского автопроизводителя просто не было такого количества лишних шасси и двигателей.
Как и Lancia Delta Integrale, Hyena является полноприводной и оснащена 2,0-литровым турбомотором, однако его мощность увеличили до 250 сил. Разгон до 100 км/ч занимал 5,4 с, а максимальная скорость составила 230 км/ч.
Конкретно это купе Lancia Hyena Zagato прошло реставрацию и тюнинг, который поднял мощность его двигателя до 320 л. с. Кроме того, установили спортивный выхлоп.
Между прочим, недавно на продажу выставили повседневное авто Энцо Феррари. Его оценили в $865 000.
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