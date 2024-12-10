Їх випустили лише 24: на продаж виставили рідкісний спорткар 90-х за $300 000 (фото)

Рідкісне купе Lancia Hyena вирізняється дизайном від ательє Zagato. В основі авто лежить платформа знаменитої Lancia Delta Integrale.

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У США продають дуже рідкісне купе Lancia Hyena 1992 року. За спортивне купе планують отримати 299 000 доларів. Про це повідомляє сайт Motor1.

Дизайн авто виготовили в ательє Zagato

Спорткар Lancia Hyena – справжній раритет, адже всього виготовили лише 24 таких авто. Зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

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Компактне купе Lancia Hyena створили в італійському ательє Zagato. Там розробили для нього обтічний кузов із довгим капотом, високою віконною лінією та вигнутим дахом.

Виготовлено лише 24 Lancia Hyena

Планувалося випустити 500 Lancia Hyena Zagato, проте цей план виявився нездійсненним. Річ у тім, що в основі авто лежала платформа повнопривідного зарядженого хетчбека Lancia Delta Integrale і в італійського автовиробника просто не було такої кількості зайвих шасі та двигунів.

Як і Lancia Delta Integrale, Hyena є повнопривідною і оснащена 2,0-літровим турбомотором, проте його потужність збільшили до 250 сил. Розгін до 100 км/год займав 5,4 с, а максимальна швидкість склала 230 км/год.

Під капотом встановлено 2,0-літровий турбомотор

Конкретно це купе Lancia Hyena Zagato пройшло реставрацію та тюнінг, який підняв потужність його двигуна до 320 к. с. Крім того, встановили спортивний вихлоп.

Між іншим, нещодавно на продаж виставили повсякденне авто Енцо Феррарі. Його оцінили в $865 000.

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