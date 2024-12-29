Старий італійський хетчбек 90-х продають за ціною нового Ferrari (фото)

Lancia Delta HF Integrale — легендарна ралійна модель, на якій перемагав гонщик Карлос Сайнс. Повнопривідний хетчбек оснащений 365-сильним турбомотором.

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У Великій Британії на продаж виставили Lancia Delta 1991 року. Хетчбек оцінили в 425 000 фунтів стерлінгів ($535 000) – як за новий Ferrari SF90 Stradale. Про це повідомляється на сайті Duncan Hamilton Rofgo.

Спорткар пройшов реставрацію

Висока ціна Lancia Delta обумовлена тим, що продається ралійна версія HF Integrale. У 1991 році на ній перемагав на етапах чемпіонату WRC Карлос Сайнс (батько пілота "Формули-1" Карлоса Сайнса-молодшого). Крім того, на тестах за кермо авто сідали зірки ралі Юха Канккунен і Дідьє Оріоль.

У салоні встановлено спортивні сидіння

Під капотом ралійної Lancia Delta HF Integrale встановлено 2,0-літрову турбочетвірку на 365 к. с. і 450 Н∙м. Авто оснащене 6-ступінчастою механічною КПП Lancia-Abarth та повним приводом із диференціалом Torsen.

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Хетчбек отримав обвіс, спойлер та розширені крила. У салоні встановили спортивні сидіння та каркас безпеки.

2,0-літрова турбочетвірка розвиває 365 к. с.

У 2019 році спорткар пройшов реставрацію. Консультантом виступив італійський гонщик Массімо Біазьон, який у 1988 і 1989 роках став чемпіоном світу саме за кермом Lancia Delta HF Integrale.

До речі, нещодавно на продаж за $300 000 виставили оригінальне купе на базі Lancia Delta HF Integrale. Таких авто виготовили лише 24.

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