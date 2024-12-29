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Авто

Старий італійський хетчбек 90-х продають за ціною нового Ferrari (фото)

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Lancia Delta HF Integrale перемагала в ралі у 1991році

Lancia Delta HF Integrale — легендарна ралійна модель, на якій перемагав гонщик Карлос Сайнс. Повнопривідний хетчбек оснащений 365-сильним турбомотором.

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У Великій Британії на продаж виставили Lancia Delta 1991 року. Хетчбек оцінили в 425 000 фунтів стерлінгів ($535 000) – як за новий Ferrari SF90 Stradale. Про це повідомляється на сайті Duncan Hamilton Rofgo.

Lancia Delta HF 1991, Lancia Delta, Lancia Delta 1991, Lancia Delta HF Fullscreen
Спорткар пройшов реставрацію

Висока ціна Lancia Delta обумовлена тим, що продається ралійна версія HF Integrale. У 1991 році на ній перемагав на етапах чемпіонату WRC Карлос Сайнс (батько пілота "Формули-1" Карлоса Сайнса-молодшого). Крім того, на тестах за кермо авто сідали зірки ралі Юха Канккунен і Дідьє Оріоль.

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У салоні встановлено спортивні сидіння

Під капотом ралійної Lancia Delta HF Integrale встановлено 2,0-літрову турбочетвірку на 365 к. с. і 450 Н∙м. Авто оснащене 6-ступінчастою механічною КПП Lancia-Abarth та повним приводом із диференціалом Torsen.

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Хетчбек отримав обвіс, спойлер та розширені крила. У салоні встановили спортивні сидіння та каркас безпеки.

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2,0-літрова турбочетвірка розвиває 365 к. с.

У 2019 році спорткар пройшов реставрацію. Консультантом виступив італійський гонщик Массімо Біазьон, який у 1988 і 1989 роках став чемпіоном світу саме за кермом Lancia Delta HF Integrale.

До речі, нещодавно на продаж за $300 000 виставили оригінальне купе на базі Lancia Delta HF Integrale. Таких авто виготовили лише 24.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде унікальний ралійний MG 1987 року за $300 000.