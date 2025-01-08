Запас хода 870 км и сверхбыстрая зарядка: рассекречен семейный электромобиль Zeekr (фото)

Универсал Zeekr 007 GT отличается стремительным дизайном. Электромобиль предложат в версиях мощностью 415 и 646 сил с запасом хода до 870 км.

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Линейку Zeekr 007 2025 года вскоре расширят. К электрическому седану присоединится семейный универсал GT. Первые официальные тизеры авто уже опубликованы, сообщает сайт CarNewsChina.

На фото видно, что универсал Zeekr 007 GT отличается стремительным обтекаемым силуэтом с высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек. На его крыше установлен спойлер, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Электрокар отличается обтекаемым дизайном Фото: Zeekr

Как и седан Zeekr 007, универсал будет достигать примерно 4,8 м в длину. В салоне установят цифровой щиток приборов и большой тачскрин.

Электромобиль Zeekr 007 GT предложат в 415-сильной заднеприводной и 646-сильной полноприводной версиях. Топовый вариант сможет разгоняться до сотни за 2,8 с, а его тормозной путь со 100 км/ч составит 34,4 м.

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На выбор предложат батареи емкостью 75 и 100 кВт∙ч: запас хода составит от 616 до 870 км. 800-вольтная архитектура обеспечит сверхбыструю зарядку на 70% за 15 минут.

Примечательно, что цена Zeekr 007 GT уже известна. Семейный электромобиль будет стоить от 209 900 до 299 900 юаней ($28 650 — 40 930). Как и все модели Zeekr, универсал совместно разрабатывают специалисты Geely и Volvo.

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