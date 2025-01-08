Запас ходу 870 км і надшвидка зарядка: розсекречено сімейний електромобіль Zeekr (фото)

Універсал Zeekr 007 GT вирізняється стрімким дизайном. Електромобіль запропонують у версіях потужністю 415 і 646 сил із запасом ходу до 870 км.

Related video

Лінійку Zeekr 007 2025 року невдовзі розширять. До електричного седана приєднається сімейний універсал GT. Перші офіційні тизери авто вже опубліковано, повідомляє сайт CarNewsChina.

На фото видно, що універсал Zeekr 007 GT вирізняється стрімким обтічним силуетом із високою віконною лінією та великим кутом нахилу задніх стійок. На його даху встановлено спойлер, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Електрокар вирізняється обтічним дизайном Фото: Zeekr

Як і седан Zeekr 007, універсал сягатиме приблизно 4,8 м у довжину. У салоні встановлять цифровий щиток приладів та великий тачскрін.

Електромобіль Zeekr 007 GT запропонують у 415-сильній задньопривідній та 646-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до сотні за 2,8 с, а його гальмівний шлях зі 100 км/год складе 34,4 м.

Важливо

На ринок виходить стильний електрокросовер від Volvo із запасом ходу понад 700 км (фото)

На вибір запропонують батареї ємністю 75 та 100 кВт∙год: запас ходу складе від 616 до 870 км. 800-вольтна архітектура забезпечить надшвидку зарядку на 70% за 15 хвилин.

Примітно, що ціна Zeekr 007 GT уже відома. Сімейний електромобіль коштуватиме від 209 900 до 299 900 юанів ($28 650 – 40 930). Як і всі моделі Zeekr, універсал спільно розробляють спеціалісти Geely і Volvo.

До речі, нещодавно в Києві помітили новий електрокросовер Zeekr 7X із запасом ходу 700 км.

Також Фокус розповідав про 850-сильний сімейний кросовер від Geely та Volvo.