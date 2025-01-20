Экстремальный Jimny и спортивный Swift: Suzuki представила яркие модели (фото)
Дизайнеры Suzuki доработали ряд моделей японской марки. Оригинальные версии получили Suzuki Jimny, Swift и Grand Vitara.
Suzuki подготовила яркие версии своих серийных моделей. Их презентовали на автосалоне Bharat Mobility Global Expo 2025 в Нью-Дели. Об этом сообщает сайт Carscoops.
По сути, речь идет о заводском тюнинге Suzuki. Авто считаются концептами, однако не исключено, что установленные на них аксессуары вскоре поступят в продажу.
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Миниатюрный Suzuki Swift получил обвес, спойлер на крыше и особые колесные диски с низкопрофильной резиной. К тому же, хэтчбек отличается оригинальным окрасом.Важно
Suzuki Jimny Conqueror
Удлиненный пятидверный Suzuki Jimny подготовили к бездорожью. Он получил новую решетку радиатора, 16-дюймовые внедорожные шины, а также усиленный передний бампер, лебедку и шноркель. Также появились багажник на крыше и бокс на боковине. Кузов покрасили в песчаный и черный цвета.
Кроме того, показали доработанные кроссоверы Suzuki Grand Vitara, Vitara Brezza и Fronx. Они получили яркую окраску, новые колесные диски и черный декор.
Кстати, недавно Suzuki Jimny получил более мощную заряженную версию.
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