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Авто

Экстремальный Jimny и спортивный Swift: Suzuki представила яркие модели (фото)

тюнинг сузуки, тюнинг Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Jimny
Фото: carscoops.com | Модели Suzuki получили заводской тюнинг

Дизайнеры Suzuki доработали ряд моделей японской марки. Оригинальные версии получили Suzuki Jimny, Swift и Grand Vitara.

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Suzuki подготовила яркие версии своих серийных моделей. Их презентовали на автосалоне Bharat Mobility Global Expo 2025 в Нью-Дели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

По сути, речь идет о заводском тюнинге Suzuki. Авто считаются концептами, однако не исключено, что установленные на них аксессуары вскоре поступят в продажу.

Сузуки Свифт Чемпионы

Сузуки Свифт Чемпионы, Сузуки Свифт Fullscreen
Сузуки Свифт Чемпионы
Фото: Suzuki
Сузуки Свифт Fullscreen
Фото: Suzuki

Миниатюрный Suzuki Swift получил обвес, спойлер на крыше и особые колесные диски с низкопрофильной резиной. К тому же, хэтчбек отличается оригинальным окрасом.

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Городской малыш: тест-драйв нового Suzuki Swift
Городской малыш: тест-драйв нового Suzuki Swift

Suzuki Jimny Conqueror

Suzuki Jimny Conqueror, Suzuki Jimny Fullscreen
Suzuki Jimny Conqueror
Фото: Suzuki
Сузуки Джимни Fullscreen
Фото: Suzuki

Удлиненный пятидверный Suzuki Jimny подготовили к бездорожью. Он получил новую решетку радиатора, 16-дюймовые внедорожные шины, а также усиленный передний бампер, лебедку и шноркель. Также появились багажник на крыше и бокс на боковине. Кузов покрасили в песчаный и черный цвета.

Suzuki Brezza Powerplay Fullscreen
Suzuki Brezza Powerplay
Suzuki Grand Vitara Adventure Fullscreen
Suzuki Grand Vitara Adventure
Suzuki Fronx Turbo Fullscreen
Suzuki Fronx Turbo
Suzuki Brezza Powerplay
Suzuki Grand Vitara Adventure
Suzuki Fronx Turbo

Кроме того, показали доработанные кроссоверы Suzuki Grand Vitara, Vitara Brezza и Fronx. Они получили яркую окраску, новые колесные диски и черный декор.

Кстати, недавно Suzuki Jimny получил более мощную заряженную версию.

Также Фокус писал о новом семейном Suzuki за $12 500.