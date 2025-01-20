Екстремальний Jimny і спортивний Swift: Suzuki представила яскраві моделі (фото)

Дизайнери Suzuki доопрацювали низку моделей японської марки. Оригінальні версії отримали Suzuki Jimny, Swift та Grand Vitara.

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Suzuki підготувала яскраві версії своїх серійних моделей. Їх презентували на автосалоні Bharat Mobility Global Expo 2025 у Нью-Делі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

По суті, мова йде про заводський тюнінг Suzuki. Авто вважаються концептами, проте не виключено, що встановлені на них аксесуари невдовзі надійдуть у продаж.

Suzuki Swift Champions

Suzuki Swift Champions Фото: Suzuki Фото: Suzuki

Мініатюрний Suzuki Swift отримав обвіс, спойлер на даху та особливі колісні диски з низькопрофільною гумою. До того ж, хетчбек вирізняється оригінальним забарвленням.

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Suzuki Jimny Conqueror

Suzuki Jimny Conqueror Фото: Suzuki Фото: Suzuki

Подовжений п’ятидверний Suzuki Jimny підготували до бездоріжжя. Він отримав нову решітку радіатора, 16-дюймові позашляхові шини, а також посилений передній бампер, лебідку та шноркель. Також з’явилися багажник на даху і бокс на боковині. Кузов пофарбували в піщаний та чорний кольори.

Suzuki Brezza Powerplay Suzuki Grand Vitara Adventure Suzuki Fronx Turbo

Крім того, показали доопрацьовані кросовери Suzuki Grand Vitara, Vitara Brezza та Fronx. Вони отримали яскраве забарвлення, нові колісні диски та чорний декор.

До речі, нещодавно Suzuki Jimny отримав потужнішу заряджену версію.

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