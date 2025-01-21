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Авто Тест-драйв — новости авторынка в Украине

Просторный, практичный, современный: тест-драйв нового Opel Combo

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Фото: Тарас Брязгунов | Обновленный Opel Combo узнается по измененной передней части

На украинском рынке появился обновленный Opel Combo с расширенной комплектацией. Фокус узнал, чем может удивить практичная и вместительная модель.

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Легкие коммерческие авто совершили настоящий скачок за последние годы. Если раньше они были довольно простыми утилитарными автомобилями, то теперь и по оснащению, и по комфорту они вполне могут конкурировать с семейными легковыми моделями. Этот прогресс можно проследить на Opel Combo: первое его поколение в 90-х было "пирожком" на базе Corsa, а сейчас это современный минивэн Недавно Opel Combo четвертого поколения прошел обновление и Фокус познакомился с модернизированным авто.

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Минивэн предлагают в стандартной и удлиненной версиях
Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Opel Combo

Новый Opel Combo сохраняет классический двухобъемный силуэт с высоким капотом. Узнать модель можно по измененной передней части в фирменной стилистике Opel Vizor с черной вставкой на месте решетки радиатора и продолговатыми фарами. Также обновлены бамперы и фонари.

В версии Edition+, которая побывала на тесте Фокуса, передняя оптика не только диодная, но и матричная, что является фактически эксклюзивом в этом сегменте.

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Сзади обновили фонари
Фото: Тарас Брязгунов

Как и раньше, минивэн Opel Combo доступен в стандартной версии L1 и удлиненном на 35 см варианте L2. Тестовое авто — длиннобазное.

Размеры Opel Combo L2:

  • длина — 4760 мм;
  • ширина — 1848 мм;
  • высота — 1787 мм;
  • колесная база — 2977 мм.
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Сдвижные двери установлены с обеих сторон
Фото: Тарас Брязгунов

Лаконичный, но современный — салон Opel Combo

Заглянем внутрь. Салон Opel Combo существенно изменился. Первое, что бросается в глаза — новый четырехспицевый руль оригинального дизайна. Он довольно большой и приплюснутый сверху и снизу. Вместо шайбы автоматической КПП установили компактный джойстик, который встречается на других моделях концерна Stellantis. Пластик в отделке жесткий, но износостойкий.

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Все Opel Combo оснащены цифровым щитком приборов и 10-дюймовым тачскрином
Фото: Тарас Брязгунов

Отныне все пассажирские Opel Combo оснащены цифровым щитком приборов — еще совсем недавно владельцы таких авто и мечтать о подобном не могли. Графика дисплея проста и понятна, а при желании его можно сконфигурировать и вывести необходимую информацию.

Стандартным является и 10-дюймовый тачскрин, несколько повернутый к водителю. Меню мультимедийной системы понятное и довольно простое, а еще есть беспроводные Android Auto и Apple Car Play. Физические переключатели климата остались, хотя некоторые из них мелкие. Есть и пара портов USB-C.

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Экран приборной панели можно настраивать
Фото: Тарас Брязгунов

Конечно же, в салоне Opel Combo немало отсеков для мелких вещей. Поскольку стояночный тормоз теперь электронный, то это высвободило место и позволило установить новую центральную консоль с большим отсеком внутри. Кроме того, есть два бардачка, полка под потолком и пара ниш в передней панели, а также полноценная розетка.

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Влезет все и даже больше

Посадка за рулем традиционно высокая, причем водительское кресло можно существенно поднять. Рулевая колонка регулируется по высоте и глубине. Передние сиденья Opel Combo упругие и удобные, хотя хотелось бы, чтобы они немного лучше удерживали спину.

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Посадка за рулем высокая
Фото: Тарас Брязгунов
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Сзади места более, чем достаточно
Фото: Тарас Брязгунов

Благодаря большой площади остекления, тонким стойкам крыши и большим зеркалам обзорность очень неплохая. К тому же, в тестовой версии есть камера заднего вида с качественной картинкой.

Большие сдвижные двери Opel Combo делают доступ на второй ряд очень легким. Места здесь более, чем достаточно и даже пассажирам ростом 2 метра не тесно. К тому же, можно выбрать три отдельных кресла, которые снимаются. Для удобства есть дефлекторы обдува, USB-порты и раскладные столики.

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На третьем ряду поместятся взрослые пассажиры
Фото: Тарас Брязгунов

Третий ряд Opel Combo L2 рассчитан не только на детей, но и на взрослых. Мне при росте 176 см здесь места хватает.

Со всеми семью креслами остается 322-литровый багажник. Если снять сиденья третьего ряда, то объем возрастет до 1538 л, а в двухместной конфигурации он составляет 2693 л. Грузоподъемность Opel Combo L2 — 725 кг. В задней двери отдельно открывается окно.

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С тремя рядами кресел остается 322-литровый багажник
Фото: Тарас Брязгунов
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В пятиместной конфигурации объем багажника возрастает до 1538 л
Фото: Тарас Брязгунов
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Максимальный объем багажника — 2693 л
Фото: Тарас Брязгунов
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Отдельно поднимается заднее стекло
Фото: Тарас Брязгунов
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Чем удивит комплектация Opel Combo

Все минивэны Opel Combo в Украине оснащены электростеклоподъемниками спереди и сзади, кондиционером, круиз-контролем с ограничителем скорости, датчиком света. Обязательными являются 2 подушки безопасности, системы стабилизации и контроля усталости водителя.

Версия Edition+ добавляет датчик дождя, парктроник, камеру, боковые подушки безопасности, ассистент управления светом фар. К тому же, в качестве опций доступно оборудование, свойственное более дорогим моделям — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, руля и лобового стекла.

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Сверху на передней панели имеется небольшой отсек
Фото: Тарас Брязгунов
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Верхний бардачок Opel Combo
Фото: Тарас Брязгунов
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Нижний бардачок Opel Combo
Фото: Тарас Брязгунов
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В центральной консоли появилось немалое отделение
Фото: Тарас Брязгунов
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Под потолком есть полка
Фото: Тарас Брязгунов
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Для задних пассажиров имеются раскладные столики
Фото: Тарас Брязгунов
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Сзади установили дефлекторы обдува и USB-порты
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В салоне есть полноценная розетка
Фото: Тарас Брязгунов
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Тяга и экономия — двигатель Opel Combo

Новый Opel Combo в Украине предлагают с 1,5-литровыми турбодизелями на 100 и 130 л. с., а также в 136-сильной электрической модификации. На тест Фокусу предоставили минивэн в 130-сильном варианте с автоматической КПП.

Турбодизель отличается спокойным характером, он эластичный и тяговитый. Уже с 1750 об/мин доступны 300 Н∙м крутящего момента, поэтому даже с загруженным авто двигатель легко справляется. Обгон на трассе или крутой подъем также без проблем даются.

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130-сильный турбодизель экономичный и тяговитый
Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, Opel Combo — не спорткар и от него не требуют ураганной динамики. Впрочем, и слишком медленным его не назовешь — минивэн способен разогнаться до 100 км/ч за 13,4 с и развить 188 км/ч.

К тому же, турбодизель порадует экономичностью. Паспортный расход топлива составляет 4,8 л/100 км в городском цикле и 4,2 л/100 км — в загородном. У нас во время теста получилось около 7 л на 100 км в городе с пробками и от 3,7 до 5 л на 100 км на трассе. Экономить топливо помогает система глушения мотора на остановках.

Двигатель не то чтобы сильно шумный, но его слышно, особенно на высоких оборотах. Примечательно, что в Opel Astra этот же турбодизель тише — очевидно, там лучше шумоизоляция моторного отсека. Вибраций у дизеля нет, да и 8-ступенчатый автомат в целом плавно переключает передачи.

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Удлиненный Opel Combo неплохо маневрирует

Для наших дорог

Удлиненный Opel Combo приятно удивил маневренностью — немалое авто уверенно чувствует себя на городских улицах. Руль — не самый информативный, но зато легкий — его можно вращать несколькими пальцами.

Энергоемкая подвеска Opel Combo без проблем справляется даже с серьезными дорожными неровностями. "Пробить" ее очень трудно, езда комфортабельная и украинских дорог минивэн не боится. Впрочем, из-за таких настроек ходовой и немалой высоты авто крены кузова в поворотах довольно ощутимы.

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Подвеска Opel Combo приспособлена к нашим дорогам

По меркам своего класса минивэн имеет неплохую шумоизоляцию, хотя она не настолько качественная, как у седанов или кроссоверов. На больших скоростях и аэродинамические шумы проявляются, и шины слышно.

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Цена Opel Combo

Минивэн Opel Combo в Украине стоит от 973 600 гривен, а удлиненная версия Edition+ с автоматической КПП обойдется в 1 284 800 гривен. Учитывая комплектацию авто, его цена невысокая, хотя стоит отметить, что собрат Citroen Berlingo (модели делят платформу) несколько дешевле.

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Матричная оптика является фактически эксклюзивом в этом классе
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Opel Combo — недорогая семейная модель с просторным практичным салоном и огромным багажником. У него экономичный турбодизель и крепкая подвеска. Минивэн совершил немалый прогресс за последние годы — это не утилитарное спартанское авто. Теперь он может быть оснащен матричными фарами, цифровым щитком приборов или камерой и его можно рассматривать, как более доступную альтернативу семейным моделям.

Плюсы Opel Combo:

  • просторные салон и багажник;
  • неплохая комплектация;
  • экономичный и тяговитый дизель.

Минусы Opel Combo:

  • слабая шумоизоляция.

Технические характеристики Opel Combo

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 1499
Потужність двигуна, к. с./об/хв 130/3750
Обертальний момент, Нм/об/хв 300/1750
Коробка передач 8-ст. автоматична
Привід передній
Споживання пального, місто-траса 4,8-4,2 л/100 км
Макс. швидкість, км/год 186
Розгін 0–100 км/год, с 13,4
Об'єм паливного баку, л 50
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