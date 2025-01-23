Старый 60-летний Ford ушел с молотка за миллион долларов (фото)

Выпустили всего 562 купе Shelby GT350 1965 года. Заряженный Ford Mustang оснащен 306-сильным V8 и способен разогнаться до сотни за 6,5 с.

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В США на аукционе Mecum продали Ford Mustang 1965 года. За спортивное авто отдали 990 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Ford Mustang первого поколения относится к относительно доступной классике. Впрочем, редкие заряженные версии модели могут быть довольно дорогими. Именно к таким авто относится этот Shelby GT350 1965 года.

Изготовили только 562 Shelby GT350 1965 года Фото: Mecum

Знаменитый американский гонщик и конструктор Кэролл Шелби с 1965 года начал выполнять тюнинг Ford Mustang и именно такой Shelby GT350 стал его первенцем.

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Всего выпустили всего 562 купе Ford Mustang Shelby GT350 1965 года. Мощность их 4,7-литрового V8 увеличили с 271 до 306 л. с. Кроме того, массу авто снизили до 1280 кг, убрав задние кресла и установив стеклопластиковый капот.

Спорткар прошел реставрацию Фото: Mecum

С 4-ступенчатой механической КПП Shelby GT350 способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 217 км/ч. Также доработана ходовая авто и установлены улучшенные тормоза.

Под капотом установлен 306-сильный V8 Фото: Mecum

Конкретно этот Shelby GT350 мало эксплуатировался и хранился в частных коллекциях. В 2014-2016 годах заряженный Ford Mustang прошел реставрацию и после этого неоднократно участвовал в ретрошоу.

Примечательно, что Shelby GT350 не стал самым дорогим Ford на аукционе, ведь первый суперкар марки продали за $7 миллионов.

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