Старий 60-річний Ford пішов із молотка за мільйон доларів (фото)

Випустили лише 562 купе Shelby GT350 1965 року. Заряджений Ford Mustang оснащений 306-сильним V8 і здатен розігнатися до сотні за 6,5 с.

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У США на аукціоні Mecum продали Ford Mustang 1965 року. За спортивне авто віддали 990 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Ford Mustang першого покоління належить до відносно доступної класики. Утім, рідкісні заряджені версії моделі можуть бути доволі дорогими. Саме до таких авто належить цей Shelby GT350 1965 року.

Виготовили лише 562 Shelby GT350 1965 року Фото: Mecum

Знаменитий американський гонщик та конструктор Керолл Шелбі із 1965 року почав виконувати тюнінг Ford Mustang і саме такий Shelby GT350 став його первістком.

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Усього випустили лише 562 купе Ford Mustang Shelby GT350 1965 року. Потужність їх 4,7-літрового V8 збільшили із 271 до 306 к. с. Крім того, масу авто знизили до 1280 кг, прибравши задні крісла та встановивши склопластиковий капот.

Спорткар пройшов реставрація Фото: Mecum

Із 4-ступінчастою механічною КПП Shelby GT350 здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 217 км/год. Також доопрацьована ходова авто і встановлені покращені гальма.

Під капотом встановлено 306-сильний V8 Фото: Mecum

Конкретно цей Shelby GT350 мало експлуатувався і зберігався у приватних колекціях. У 2014-2016 роках заряджений Ford Mustang пройшов реставрацію і після цього неодноразово брав участь у ретрошоу.

Примітно, що Shelby GT350 не став найдорожчим Ford на аукціоні, адже перший суперкар марки продали за $7 мільйонів.

Також Фокус писав, що два Chevrolet Corvette 1967 року пішли з молотка за 4 мільйони доларів.