900 сил и 2 с до сотни: Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6

Кроссовер Alfa Romeo Giulia будет больше седана и будет отличаться стремительным дизайном. Авто предложат в версиях мощностью до 900 сил.

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Новая Alfa Romeo Giulia дебютирует в 2026 году и кардинально изменится. Седан превратят в электрокроссовер. Об этом сообщил СЕО Alfa Romeo Санто Фичили в интервью французскому сайту L'Argus.

По его словам, электромобиль Alfa Romeo Giulia получит совершенно новый тип кузова. Он будет купе-кроссовером со стремительным силуэтом, то есть электрическим аналогом BMW X6. Конкурентами модели будут Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron Sportback и Porsche Macan.

В основе авто лежит платформа Stellantis STLA Large Фото: Stellantis

Подробности Alfa Romeo Giulia нового поколения держат в секрете. Известно, что в основе модели будет лежать платформа Stellantis STLA Large, которую используют новый Dodge Charger и электрокроссовер Jeep Wagoneer S. Авто станет длиннее и шире.

Эта архитектура поддерживает силовые установки на 400 и 800 вольт с одним или двумя моторами мощностью от 200 до 900 л.с. Топовая версия модели сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2 с.

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Санто Фичили отметил, что платформа STLA Large допускает гибридные установки, однако пока такие версии Alfa Romeo Giulia не планируются. Также известно, что электрокар получит проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью, активные стабилизаторы и систему полуавтономного движения второго уровня.

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