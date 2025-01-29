900 сил і 2 с до сотні: Alfa Romeo готує електричний аналог BMW X6

Кросовер Alfa Romeo Giulia буде більшим за седан і вирізнятиметься стрімким дизайном. Авто запропонують у версіях потужністю до 900 сил.

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Нова Alfa Romeo Giulia дебютує в 2026 році та кардинально зміниться. Седан перетворять на електрокросовер. Про це повідомив СЕО Alfa Romeo Санто Фічілі в інтерв’ю французькому сайту L’Argus.

За його словами, електромобіль Alfa Romeo Giulia отримає абсолютно новий тип кузова. Він буде купе-кросовером зі стрімким силуетом, тобто електричним аналогом BMW X6. Конкурентами моделі будуть Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron Sportback та Porsche Macan.

В основі авто лежить платформа Stellantis STLA Large Фото: Stellantis

Подробиці Alfa Romeo Giulia нового покоління тримають у секреті. Відомо, що в основі моделі лежатиме платформа Stellantis STLA Large, яку використовують новий Dodge Charger та електрокросовер Jeep Wagoneer S. Авто стане довшим та ширшим.

Ця архітектура підтримує силові установки на 400 та 800 вольтів з одним або двома моторами потужністю від 200 до 900 к. с. Топова версія моделі зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2 с.

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Санто Фічілі зазначив, що платформа STLA Large допускає гібридні установки, проте наразі такі версії Alfa Romeo Giulia не плануються. Також відомо, що електрокар отримає проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю, активні стабілізатори та систему напівавтономного руху другого рівня.

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