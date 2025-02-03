По цене iPhone: названы самые дешевые китайские электромобили (фото, видео)

В Китае образовался целый класс маломощных ультрабюджетных электрокаров. Цена таких авто кое-где составляет 600-800 долларов.

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Не секрет, что самые дешевые электромобили в мире производят в Китае. Местные автопроизводители предлагают немало бюджетных моделей стоимостью менее 10 000 долларов. А некоторые из них стоят до 2000 долларов, то есть продаются по цене нового iPhone. Сайт Autoevolution определил самые дешевые китайские электромобили.

Стоит отметить, что в Китае существует целый сегмент миниатюрных электрокаров с пластиковым кузовом и небольшим маломощным мотором. В некоторых странах управлять ими можно без водительских прав. Немало этих моделей продают на Aliexpress.

KEYU KBW-4 — 610 ДОЛЛАРОВ

KEYU KBW-4 Фото: CNBC

KEYU KBW-4 — самый дешевый китайский электромобиль. Компактный 4,5-метровый пикап является уменьшенной копией Ram 1500. Авто массой всего 680 кг предлагают в версиях мощностью 4 и 5 кВт (5,4 и 6,7 л. с.). Максимальная скорость составляет 50 км/ч, а запас хода — 80 км. Китайский пикап способен преодолеть 20-градусный подъем.

BeteTek BD-DB — $860

BeteTek BD-DB Фото: CNBC

Миниатюрный электрокар BeteTek BD-DB достигает всего 2,78 м в длину, но при этом является пятидверным и четырехместным. Комплектация включает центральный замок и Bluetooth. Китайский электромобиль способен развить 45 км/ч и проехать 85 км без подзарядки.

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ЧангЛи Немека — 938 долларов

ChangLi Nemeca Фото: Aliexpress

ChangLi Nemeca напоминает детские игрушечные электромобили и не намного больше — 2,5 м в длину. Салон рассчитан на троих, причем водитель сидит по центру, а пассажиры — по бокам. Примечательно, что бюджетное авто оснастили камерой с дисплеем. Электромотор мощностью 1,6 л. с. позволяет развить 35 км/ч. В зависимости от выбранной батареи запас хода составляет от 40 до 100 км.

Minghong S1-PRO — $1080

Minghong S1-PRO

Миниатюрный китайский электромобиль Minghong S1-PRO является четырехместным, а его грузоподъемность составляет 500 кг. Мотор на 1,5 кВт (2 л. с.) позволяет развить 35 км/ч.

Everbright EV-07 — $1110

Everbright EV-07 Фото: CNBC

Электрокар Everbright EV-07 также оснащен 2-сильным мотором. Его запас хода составляет 70 км. Впрочем, даже по меркам дешевых китайских авто его качество оставляет желать лучшего.

ChangLi CLZKC-008 — $1295

ChangLi CLZKC-008 Фото: CNBC

Бюджетный китайский электромобиль имеет неплохой запас хода — 120 км. К тому же, авто получило литые диски, люк в крыше и круглые фары в стиле Mini со светодиодной оптикой.

ChangLi CLZKC-013 — $1302

ChangLi CLZKC-013 Фото: CNBC

Электромобиль ChangLi CLZKC-013 несколько дороже, но зато имеет камеру, аудиосистему с МР3, электростеклоподъемники и обогреватель. Впрочем, авто шумное, а его максимальная скорость составляет всего 48 км/ч.

electricKar KLS800 — $1312

electricKar KLS800 Фото: Aliexpress

Двухметровый китайский электромобиль electricKar KLS800 отличается оригинальным дизайном и напоминает круглую капсулу на колесах. Он способен разогнаться до 45 км/ч и преодолеть 100 км без подзарядки. Гарантия на свинцовую батарею составляет 150 000 км.

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ChangLi CL-JP — $1534

ChangLi CL-JP Фото: alibaba.com

Электрокар ChangLi CL-JP длиной 2,4 м является четырехместным. Скромный мотор на 1,2 кВт (1,6 л. с.) позволяет развивать всего 30 км/ч. Запас хода составляет 100 км, а быстрая зарядка батареи занимает 5 часов. Комплектация включает дисковые тормоза и цифровой щиток приборов. Гарантия на электромобиль — 50 000 км.

Flistar FSC-LT — $1714

Flistar FSC-LT Фото: CNBC

Компактный китайский электромобиль Flistar FSC-LT весит всего 230 кг, а его грузоподъемность составляет 150 кг. Он способен разогнаться до 38 км/ч, а запас хода составляет 60 км. Замедляют авто дисковые тормоза на всех колесах.

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