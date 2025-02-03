За ціною iPhone: названо найдешевші китайські електромобілі (фото, відео)

У Китаї утворився цілий клас малопотужних ультрабюджетних електрокарів. Ціна таких авто подекуди становить 600-800 доларів.

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Не секрет, що найдешевші електромобілі у світі виготовляють у Китаї. Місцеві автовиробники пропонують чимало бюджетних моделей вартістю менш, ніж 10 000 доларів. А деякі з них коштують до 2000 доларів, тобто продаються за ціною нового iPhone. Сайт Autoevolution визначив найдешевші китайські електромобілі.

Варто відзначити, що у Китаї існує цілий сегмент мініатюрних електрокарів із пластиковим кузовом та невеликим малопотужним мотором. У деяких країнах керувати ними можна без водійських прав. Чимало цих моделей продають на Aliexpress.

KEYU KBW-4 – $610

KEYU KBW-4 Фото: Alibaba

KEYU KBW-4 – найдешевший китайський електромобіль. Компактний 4,5-метровий пікап є зменшеною копією Ram 1500. Авто масою всього 680 кг пропонують у версіях потужністю 4 і 5 кВт (5,4 і 6,7 к. с.). Максимальна швидкість становить 50 км/год, а запас ходу – 80 км. Китайський пікап здатен подолати 20-градусний підйом.

BeteTek BD-DB – $860

BeteTek BD-DB Фото: Alibaba

Мініатюрний електрокар BeteTek BD-DB сягає всього 2,78 м завдовжки, але при цьому є п’ятидверним та чотиримісним. Комплектація включає центральний замок і Bluetooth. Китайський електромобіль здатен розвинути 45 км/год і проїхати 85 км без підзарядки.

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ChangLi Nemeca – $938

ChangLi Nemeca Фото: Aliexpress

ChangLi Nemeca нагадує дитячі іграшкові електромобілі і не набагато більший – 2,5 м завдовжки. Салон розрахований на трьох, причому водій сидить по центру, а пасажири – з боків. Примітно, що бюджетне авто оснастили камерою з дисплеєм. Електромотор потужністю 1,6 к. с. дозволяє розвинути 35 км/год. Залежно від обраної батареї запас ходу становить від 40 до 100 км.

Minghong S1-PRO – $1080

Minghong S1-PRO

Мініатюрний китайський електромобіль Minghong S1-PRO є чотиримісним, а його вантажопідйомність становить 500 кг. Мотор на 1,5 кВт (2 к. с.) дозволяє розвинути 35 км/год.

Everbright EV-07 – $1110

Everbright EV-07 Фото: Alibaba

Електрокар Everbright EV-07 також оснащений 2-сильним мотором. Його запас ходу становить 70 км. Утім, навіть за мірками дешевих китайських авто його якість залишає бажати кращого.

ChangLi CLZKC-008 – $1295

ChangLi CLZKC-008 Фото: Alibaba

Бюджетний китайський електромобіль має непоганий запас ходу – 120 км. До того ж, авто отримало литі диски, люк у даху та круглі фари в стилі Mini зі світлодіодною оптикою.

ChangLi CLZKC-013 – $1302

ChangLi CLZKC-013 Фото: Alibaba

Електромобіль ChangLi CLZKC-013 дещо дорожчий, але зате має камеру, аудіосистему з МР3, електросклопідйомники та обігрівач. Утім, авто шумне, а його максимальна швидкість становить лише 48 км/год.

electricKar KLS800 – $1312

electricKar KLS800 Фото: Aliexpress

Двометровий китайський електромобіль electricKar KLS800 вирізняється оригінальним дизайном і нагадує круглу капсулу на колесах. Він здатен розігнатися до 45 км/год та подолати 100 км без підзарядки. Гарантія на свинцеву батарею становить 150 000 км.

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ChangLi CL-JP – $1534

ChangLi CL-JP Фото: alibaba.com

Електрокар ChangLi CL-JP завдовжки 2,4 м є чотиримісним. Скромний мотор на 1,2 кВт (1,6 к. с.) дозволяє розвивати усього 30 км/год. Запас ходу становить 100 км, а швидка зарядка батареї займає 5 годин. Комплектація включає дискові гальма та цифровий щиток приладів. Гарантія на електромобіль – 50 000 км.

Flistar FSC-LT – $1714

Flistar FSC-LT Фото: Alibaba

Компактний китайський електромобіль Flistar FSC-LT важить усього 230 кг, а його вантажопідйомність становить 150 кг. Він здатен розігнатися до 38 км/год, а запас ходу складає 60 км. Сповільнюють авто дискові гальма на всіх колесах.

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