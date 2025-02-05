Новый флагман: в Киеве засветилась Skoda Superb 2025 (фото)

Новая Skoda Superb стала больше и просторнее, а объем ее багажника вырос до 645 л. Сейчас модель в Украине предлагают с 2,0-литровыми турбомоторами на 204 и 265 сил.

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В Киеве заметили Skoda Superb нового поколения. Это одно из первых подобных авто в столице, ведь флагманская модель чешской марки лишь недавно вышла на украинский рынок. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новая Skoda Superb 2025 подросла до 4,91 м в длину, а ее дизайн стал более элегантным — на смену граням пришли более плавные линии. В отличие от собрата VW Passat B9, модель выпускают не только в кузове универсал, но и как лифтбек.

В салоне установлен цифровой щиток приборов и большой 13-дюймовый тачскрин, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Новая Skoda Superb стала более просторной, а объем багажника лифт бека увеличен до 645 л.

Skoda Superb в Украине стоит от 1 658 500 гривен и доступна в двух комплектациях. Базовый вариант Selection получил бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, парктроник, камеру, круиз-контроль, электропривод, подогрев и массаж кресел, а также набор систем безопасности.

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Топовая Skoda Superb Laurin&Klement получила матричные фары, кожаный салон, акустику с 14 динамиками, навигацию, электропривод двери багажника, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

Skoda Superb получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин Фото: Skoda

Новая Skoda Superb пока доступна только с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 204 и 265 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает от 6 до 8 с, а максимальная скорость составляет 244-250 км/ч. Более мощная версия является полноприводной.

Кстати, недавно в Киеве видели первый электромобиль Xiaomi.

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