Новий флагман: у Києві засвітилася Skoda Superb 2025 (фото)

Нова Skoda Superb стала більшою і просторішою, а об'єм її багажник виріс до 645 л. Наразі модель в Україні пропонують із 2,0-літровими турбомоторами на 204 та 265 сил.

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У Києві помітили Skoda Superb нового покоління. Це одне із перших подібних авто у столиці, адже флагманська модель чеської марки лише недавно вийшла на український ринок. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Нова Skoda Superb 2025 підросла до 4,91 м завдовжки, а її дизайн став елегантнішим — на зміну граням прийшли більш плавні лінії. На відміну від побратима VW Passat B9, модель випускають не лише в кузові універсал, але і як ліфтбек.

У салоні встановлено цифровий щиток приладів та великий 13-дюймовий тачскрін, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. Нова Skoda Superb стала просторішою, а об’єм багажника ліфт бека збільшено до 645 л.

Skoda Superb в Україні коштує від 1 658 500 гривень і доступна в двох комплектаціях. Базовий варіант Selection отримав безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, парктронік, камеру, круїз-контроль, електропривід, підігрів і масаж крісел, а також набір систем безпеки.

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Топова Skoda Superb Laurin&Klement отримала матричні фари, шкіряний салон, акустику з 14 динаміками, навігацію, електропривід дверей багажника, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду та паркувальний автопілот.

Skoda Superb отримав цифровий щиток приладів і великий тачскрін Фото: Skoda

Нова Skoda Superb поки доступна лише з 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 204 і 265 к. с. Розгін до 100 км/год займає від 6 до 8 с, а максимальна швидкість становить 244-250 км/год. Потужніша версія є повнопривідною.

До речі, нещодавно в Києві бачили перший електромобіль Xiaomi.

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