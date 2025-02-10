Гость из 90-х: обнаружен 29-летний заряженный Ford Mustang в новом состоянии (фото)

Купе Ford Mustang SVT Cobra — заряженная версия модели с 305-сильным V8. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 230 км/ч.

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Спорткар находится в отличном состоянии

Купе Ford Mustang в заряженной версии SVT Cobra хорошо сохранилось. Автомобиль очень мало эксплуатировался и стоял в гараже в штате Вирджиния. Его первым владельцем был коллекционер Ford Mustang.

Салон авто неплохо сохранился

Кузов Ford Mustang не имеет повреждений, а его лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии. Салон также ухоженный, хотя возраст авто все же выдает смятая кожа на сиденьях. Авто получило новые литые диски, однако родные колеса сохранились.

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Сейчас этот Ford Mustang 1996 года планируют продать за 30 000 долларов. Таким образом, он не намного дешевле нового Ford Mustang в базовой версии, который стоит $32 тыс.

Под капотом установлен 305-сильный V8

Ford Mustang SVT Cobra был самой мощной версией модели в 90-х годах. Спорткар оснащен 4,6-литровым V8 мощностью 305 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП, а также спортивным выхлопом Magnaflow. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 230 км/ч.

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