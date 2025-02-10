Гость из 90-х: обнаружен 29-летний заряженный Ford Mustang в новом состоянии (фото)
Купе Ford Mustang SVT Cobra — заряженная версия модели с 305-сильным V8. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 230 км/ч.
В США обнаружили Ford Mustang 1996 года в отличном состоянии. За 29 лет спорткар проехал всего 8762 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Купе Ford Mustang в заряженной версии SVT Cobra хорошо сохранилось. Автомобиль очень мало эксплуатировался и стоял в гараже в штате Вирджиния. Его первым владельцем был коллекционер Ford Mustang.
Кузов Ford Mustang не имеет повреждений, а его лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии. Салон также ухоженный, хотя возраст авто все же выдает смятая кожа на сиденьях. Авто получило новые литые диски, однако родные колеса сохранились.Важно
Сейчас этот Ford Mustang 1996 года планируют продать за 30 000 долларов. Таким образом, он не намного дешевле нового Ford Mustang в базовой версии, который стоит $32 тыс.
Ford Mustang SVT Cobra был самой мощной версией модели в 90-х годах. Спорткар оснащен 4,6-литровым V8 мощностью 305 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП, а также спортивным выхлопом Magnaflow. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 230 км/ч.
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