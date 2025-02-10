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Авто

Гість із 90-х: виявлено 29-річний заряджений Ford Mustang у новому стані (фото)

Ford Mustang 1996, Ford Mustang, Ford Mustang SVT Cobra, капсула часу
Ford Mustang 1996 року проїхав лише 8762 км

Купе Ford Mustang SVT Cobra — заряджена версія моделі з 305-сильним V8. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 230 км/год.

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У США виявили Ford Mustang 1996 року в чудовому стані. За 29 років спорткар проїхав усього 8762 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ford Mustang SVT Cobra, Ford Mustang, Ford Mustang 1996, капсула часу Fullscreen
Спорткар перебуває в чудовому стані

Купе Ford Mustang у зарядженій версії SVT Cobra добре збереглося. Автомобіль дуже мало експлуатувався і стояв у гаражі в штаті Вірджинія. Його першим власником був колекціонер Ford Mustang.

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Салон авто непогано зберігся

Кузов Ford Mustang не має ушкоджень, а його лакофарбове покриття в гарному стані. Салон також доглянутий, хоча вік авто все ж видає зім’ята шкіра на сидіннях. Авто отримало нові литі диски, проте рідні колеса збереглися.

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Зараз цей Ford Mustang 1996 року планують продати за 30 000 доларів. Отже, він не набагато дешевший за новий Ford Mustang у базовій версії, який коштує $32 тис.

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Під капотом встановлено 305-сильний V8

Ford Mustang SVT Cobra був найпотужнішою версією моделі в 90-х роках. Спорткар оснащений 4,6-літровим V8 потужністю 305 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП, а також спортивним вихлопом Magnaflow. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 230 км/год.

До речі, нещодавно виявили культовий спорткар Nissan Skyline GT-R у новому стані. Його оцінили в $485 000.

Також Фокус розповідав про капсулу часу Volkswagen Beetle 1979 року.