Гість із 90-х: виявлено 29-річний заряджений Ford Mustang у новому стані (фото)
Купе Ford Mustang SVT Cobra — заряджена версія моделі з 305-сильним V8. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 230 км/год.
У США виявили Ford Mustang 1996 року в чудовому стані. За 29 років спорткар проїхав усього 8762 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Купе Ford Mustang у зарядженій версії SVT Cobra добре збереглося. Автомобіль дуже мало експлуатувався і стояв у гаражі в штаті Вірджинія. Його першим власником був колекціонер Ford Mustang.
Кузов Ford Mustang не має ушкоджень, а його лакофарбове покриття в гарному стані. Салон також доглянутий, хоча вік авто все ж видає зім’ята шкіра на сидіннях. Авто отримало нові литі диски, проте рідні колеса збереглися.Важливо
Зараз цей Ford Mustang 1996 року планують продати за 30 000 доларів. Отже, він не набагато дешевший за новий Ford Mustang у базовій версії, який коштує $32 тис.
Ford Mustang SVT Cobra був найпотужнішою версією моделі в 90-х роках. Спорткар оснащений 4,6-літровим V8 потужністю 305 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП, а також спортивним вихлопом Magnaflow. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 230 км/год.
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