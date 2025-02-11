Новые BMW получили эксклюзивные колеса по цене "Дастера" (фото)

Кованые диски BMW 963M недешевы, а также требуют замены ступиц колес и специального инструмента для установки. Их предлагают для BMW M2, M3 и M4.

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Спорткары BMW M получили дорогую опцию — эксклюзивные колесные диски. Комплект обойдется владельцу в 20 000 долларов — как новый "Дастер". Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кованые диски BMW 963M имеют диаметр 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Их предлагают за доплату для BMW M2, M3 и M4 через магазин аксессуаров M Perforamance Parts. Они легче и уменьшают неподрессоренные массы, что улучшает управляемость авто.

Колеса устанавливают на BMW M2, M3 и M4 Фото: BMW

Сами колеса BMW стоят 6696 долларов за комплект, однако для их установки также нужны особые ступицы, которые обойдутся еще в $11 037.

К тому же, установить колеса на обычном шиномонтаже нельзя. Они крепятся центральной гайкой, поэтому нужно приобрести специальный ключ, а также особую смазку. Это еще $2261, то есть суммарно получается $19 994. Таким образом, диски составляют почти треть стоимости нового BMW M2.

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Конечно, кованые диски BMW 963M не пользуются спросом. К примеру, в США на данный момент завезли всего семь комплектов таких колес.

Стоит отметить, что уже существуют более дорогие карбоновые диски, однако их преимущественно устанавливают на экзотические суперкары, владельцы которых могут это позволить себе.

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