Нові BMW отримали ексклюзивні колеса за ціною "Дастера" (фото)

Ковані диски BMW 963M недешеві, а також потребують заміни ступиць коліс та спеціального інструменту для встановлення. Їх пропонують для BMW M2, M3 і M4.

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Спорткари BMW M отримали дорогу опцію – ексклюзивні колісні диски. Комплект обійдеться власнику в 20 000 доларів – як новий "Дастер". Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ковані диски BMW 963M мають діаметр 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Їх пропонують за доплату для BMW M2, M3 та M4 через магазин аксесуарів M Perforamance Parts. Вони легші та зменшують непідресорені маси, що покращує керованість авто.

Колеса встановлюють на BMW M2, M3 та M4 Фото: BMW

Самі колеса BMW коштують 6696 доларів за комплект, проте для їх встановлення також потрібні особливі ступиці, які обійдуться ще в $11 037.

До того ж, встановити колеса на звичайному шиномонтажі не можна. Вони кріпляться центральною гайкою, тому потрібно придбати спеціальний ключ, а також особливу змазку. Це ще $2261, тобто сумарно виходить $19 994. Отже, диски становлять майже третину вартості нового BMW M2.

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Звісно, ковані диски BMW 963M не користуються попитом. Приміром, у США наразі завезли лише сім комплектів таких коліс.

Варто відзначити, що уже існують дорожчі карбонові диски, проте їх переважно встановлюють на екзотичні суперкари, власники яких можуть це дозволити собі.

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