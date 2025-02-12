По цене смартфона: презентован самый дешевый электрический Suzuki (фото)

Новый Suzuki e-Address оснащен мотором на 5,4 л. с. и имеет запас хода 87 км. Электроскутер оснащен цифровым щитком приборов и диодной оптикой.

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Suzuki постепенно выводит на рынок первые электрические модели. Недавно презентовали дебютный электромобиль Suzuki eVitara, а теперь показали первый электробайк e-Address. Об этом сообщается на сайте японского производителя.

Запас хода электроскутера составляет 87 км Фото: Suzuki

За основу для новинки взяли бензиновый скутер Suzuki Address. Его оснастили электромотором на 5,4 л. с. и 15 Н∙м, а также LFP-батареей емкостью 3,7 кВт∙ч.

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Запас хода Suzuki e-Address составляет 87 км. Зарядка батареи в домашних условиях занимает примерно 6 часов 45 минут, а в быстром режиме — 2 часа 12 минут. Также установлена система тормозной рекуперации.

Зарядка в домашних условиях занимает 6 часов 45 минут Фото: Suzuki

Электрический скутер Suzuki весит 122 кг и имеет 17-литровый багажник под сиденьем. Комплектация включает бесключевой запуск, цифровой щиток приборов, светодиодную оптику и USB-порты.

Под сиденьем остался 17-литровый багажник Фото: Suzuki

Новый Suzuki e-Address будут производить в Индии с апреля и к концу 2025 года модель появится в Европе. Цена составит примерно 1400-1500 долларов (на уровне дорогого смартфона), то есть это будет самый дешевый электрический Suzuki.

Кстати, недавно в Индии запустили в производство первый в мире мотоцикл с заводским ГБО.

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