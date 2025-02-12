За ціною смартфона: презентовано найдешевший електричний Suzuki (фото)

Новий Suzuki e-Address оснащений мотором на 5,4 к. с. та має запас ходу 87 км. Електроскутер оснащений цифровим щитком приладів та діодною оптикою.

Related video

Suzuki поступово виводить на ринок перші електричні моделі. Нещодавно презентували дебютний електромобіль Suzuki eVitara, а тепер показали перший електробайк e-Address. Про це повідомляється на сайті японського виробника.

Запас ходу електроскутера становить 87 км Фото: Suzuki

За основу для новинки взяли бензиновий скутер Suzuki Address. Його оснастили електромотором на 5,4 к. с. і 15 Н∙м, а також LFP-батареєю ємністю 3,7 кВт∙год.

Важливо

Новий сімейний Suzuki Jimny припинили продавати через занадто високий попит (фото)

Запас ходу Suzuki e-Address становить 87 км. Зарядка батареї в домашніх умовах займає приблизно 6 годин 45 хвилин, а у швидкому режимі – 2 години 12 хвилин. Також встановлено систему гальмівної рекуперації.

Зарядка в домашніх умовах займає 6 годин 45 хвилин Фото: Suzuki

Електричний скутер Suzuki важить 122 кг та має 17-літровий багажник під сидінням. Комплектація включає безключовий запуск, цифровий щиток приладів, світлодіодну оптику та USB-порти.

Під сидінням залишився 17-літровий багажник Фото: Suzuki

Новий Suzuki e-Address вироблятимуть в Індії з квітня і до кінця 2025 року модель з’явиться в Європі. Ціна складе приблизно 1400-1500 доларів (на рівні дорогого смартфона), тобто це буде найдешевший електричний Suzuki.

До речі, нещодавно в Індії запустили у виробництво перший у світі мотоцикл із заводським ГБО.

Також Фокус розповідав про найшвидший байк у світі, здатний розвинути понад 400 км/год.