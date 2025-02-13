Слияние отменяется: Honda и Nissan прекратили переговоры об объединении

Honda и Nissan не договорились об условиях слияния в единый концерн. Автопроизводители продолжат сотрудничество и будут совместно создавать новые модели.

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Nissan и Honda не объединятся в один концерн. Японские автогиганты прекратили переговоры о слиянии и отменили меморандум о взаимопонимании, подписанный в декабре прошлого года. Об этом сообщается на официальных сайтах автопроизводителей.

В заявлении Nissan отмечается, что стороны рассматривали различные форматы слияния. Изначально планировалось, что Honda и Nissan станут дочерними подразделениями крупной компании с равными правами.

Впрочем, впоследствии представители Honda выступили с предложением, что их компания станет материнской. В Nissan не согласились на такой формат объединения, поэтому переговоры и прекратились.

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В Honda сообщили, что несмотря на неудачу, две корпорации продолжат сотрудничество. Акцент сделают на разработке электрифицированных и "умных" транспортных средств.

Напомним, что Honda и Nissan долгое время вели переговоры о создании концерна, который бы стал третьим крупнейшим автопроизводителем в мире. К нему должна была присоединиться и компания Mitsubishi Motors, 34% акций которой принадлежит Nissan. На такой шаг в Nissan решились из-за резкого падения продаж и прибыли.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan выпустит бюджетный электромобиль за 20 000 евро.

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