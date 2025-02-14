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Авто

Volkswagen выпустит недорогой молодежный электрокроссовер за 30 000 евро (фото)

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Фото: Autocar | Volkswagen ID 2X дебютирует осенью

Новый Volkswagen ID 2X заменит бензиновую модель T-Cross. 224-сильный электрокроссовер будет иметь запас хода примерно 450 км.

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Volkswagen анонсировал еще одну доступную электрическую модель — компактный кроссовер ID 2X. Его презентуют в сентябре на автошоу ИАА в Мюнхене. Эту информацию подтвердил СЕО Volkswagen Томас Шефер, сообщает издание Autocar.

Молодежный электромобиль заменит бензиновый кроссовер Volkswagen T-Cross. Его стоимость составит примерно 30 000 евро.

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Официальный рендер Volkswagen ID 2X официальный рендер Volkswagen ID 2X
Фото: Volkswagen

На данный момент существует только один официальный рендер Volkswagen ID 2X. На изображении можно разглядеть силуэт кроссовера, а также тоненькие фары, толстые задние стойки крыши и расширенные крылья.

Электромобиль Volkswagen ID 2X построят на платформе MEB Small, как и хэтчбек ID.2 и кроссоверы Skoda Epiq и Cupra Raval. Известно, что его длина составит примерно 4,1-4,2 м, а колесная база — 2,6 м.

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В салоне Volkswagen ID 2X установят цифровой щиток приборов и 12,9-дюймовый тачскрин. Объем багажника превысит 500 л.

Электрокроссовер Volkswagen ID 2X получит 224-сильный мотор на передней оси. На выбор предложат батареи емкостью 38 и 56 кВт∙ч, а запас хода в топовой версии составит примерно 450 км.

Кстати, недавно рассекретили еще более дешевый электромобиль Volkswagen за 20 000 евро.

Также Фокус писал о новом кроссовере Volkswagen Atlas второго поколения.