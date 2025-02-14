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Volkswagen випустить недорогий молодіжний електрокросовер за 30 000 євро (фото)

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Фото: Autocar | Volkswagen ID 2X дебютує восени

Новий Volkswagen ID 2X замінить бензинову модель T-Cross. 224-сильний електрокросовер матиме запас ходу приблизно 450 км.

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Volkswagen анонсував ще одну доступну електричну модель – компактний кросовер ID 2X. Його презентують у вересні на автошоу ІАА в Мюнхені. Цю інформацію підтвердив СЕО Volkswagen Томас Шефер, повідомляє видання Autocar.

Молодіжний електромобіль замінить бензиновий кросовер Volkswagen T-Cross. Його вартість складе приблизно 30 000 євро.

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Офіційний рендер Volkswagen ID 2X
Фото: Volkswagen

Наразі існує лише один офіційний рендер Volkswagen ID 2X. На зображенні можна розгледіти силует кросовера, а також тоненькі фари, товсті задні стійки даху та розширені крила.

Електромобіль Volkswagen ID 2X збудують на платформі MEB Small, як і хетчбек ID.2 та кросовери Skoda Epiq і Cupra Raval. Відомо, що його довжина складе приблизно 4,1-4,2 м, а колісна база – 2,6 м.

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У салоні Volkswagen ID 2X встановлять цифровий щиток приладів та 12,9-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника перевищить 500 л.

Електрокросовер Volkswagen ID 2X отримає 224-сильний мотор на передній вісі. На вибір запропонують батареї ємністю 38 та 56 кВт∙год, а запас ходу в топовій версії складе приблизно 450 км.

До речі, нещодавно розсекретили ще дешевший електромобіль Volkswagen за 20 000 євро.

Також Фокус писав про новий кросовер Volkswagen Atlas другого покоління.