Простой лайфхак позволит уберечь стекла авто и дворники от обледенения (видео)

Защитить лобовое стекло авто и дворники от обледенения нетрудно. Для этого понадобятся вещи, которые есть в каждом доме.

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Даже небольшого мороза достаточно, чтобы стекло автомобиля покрылось льдом, а дворники примерзли. Предотвратить это позволит простой лайфхак, пишет издание The Sun.

Чтобы защитить лобовое стекло авто и стеклоочистители, стоит воспользоваться вещами, которые найдутся в каждом доме. Для этого понадобятся старые носки и коврик или махровое полотенце.

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Носки стоит натянуть на щетки дворников, а коврик или полотенце положить на лобовое стекло. Ткань будет впитывать в себя влагу и промерзать сама, но защитит детали авто — они будут чистыми и без льда, а значит не придется тратить время на их размораживание. Перед поездкой полотенце и носки легко и быстро снимаются.

Носки защитят стеклоочистители от мороза Фото: mrsiraphol/freepik

Если стекло и дворники не защитили и они все же замерзли, то можно обработать их лимонным соком или раствором, который содержит алкоголь — это будет способствовать более быстрому их размораживанию. В таком случае не придется активно пользоваться скребком для льда, который может поцарапать стекло.

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