Простий лайфхак дозволить вберегти скло авто і двірники від обмерзання (відео)

Захистити лобове скло авто та двірники від обледеніння неважко. Для цього знадобляться речі, які є у кожному домі.

Related video

Навіть невеликого морозу достатньо, щоб скло автомобіля покрилося льодом, а двірники примерзли. Запобігти цьому дозволить простий лайфхак, пише видання The Sun.

Аби захистити лобове скло авто та склоочисники, варто скористатися речами, які знайдуться в кожному домі. Для цього знадобляться старі шкарпетки і килимок або махровий рушник.

Важливо

Експлуатація авто в сильні морози — що варто знати водіям

Шкарпетки варто натягнути на щітки двірників, а килимок чи рушник покласти на лобове скло. Тканина вбиратиме в себе вологу і промерзатиме сама, але захистить деталі авто – вони будуть чистими і без льоду, а отже не доведеться витрачати час на їх розморожування. Перед поїздкою рушник та шкарпетки легко і швидко знімаються.

Шкарпетки захистять склоочисники від морозу Фото: mrsiraphol/freepik

Якщо скло та двірники не захистили і вони все ж таки замерзли, то можна обробити їх лимонним соком чи розчином, який містить алкоголь – це сприятиме швидшому їх розморожуванню. У такому випадку не доведеться активно користуватися шкребком для льоду, який може подряпати скло.

Раніше Фокус розповідав про лайфхак, який дозволить водіям зекономити кількасот гривень за лічені хвилини.

Також ми писали про "правило трьох секунд", яке збільшує ресурс двигуна авто.