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Авто

Электрический флагман: раскрыты подробности нового премиального седана Volvo (видео)

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Фото: Volvo | Volvo ES90 станет флагманским седаном марки

Электромобиль Volvo ES90 придет на смену седану S90. Авто получит инновационное программное обеспечение, а его запас хода достигнет 600 км.

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Обнародованы новые официальные фото Volvo ES90. Премиальный электрический седан Е-класса презентуют 5 марта. Об этом сообщается на сайте шведского автопроизводителя.

Новый Volvo ES90 — электрический преемник модели S90. Большой седан бросит вызов Mercedes-Benz EQE, Tesla Model S, Audi A6 e-tron и BMW i5.

На тизерах можно разглядеть обтекаемый силуэт Volvo ES90 с изогнутой крышей, высокой оконной линией и выдвижными дверными ручками. В основе авто лежит платформа SPA2 от электрокроссовера Volvo EX90.

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Модель заменит Volvo S90
Фото: Volvo

Размеры Volvo ES90 2025:

  • длина — 4990 мм;
  • ширина — 1945 мм;
  • высота — 1547 мм;
  • колесная база — 3102 мм.
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Электромобиль Volvo ES90 будет отличаться самым мощным программным обеспечением среди всех моделей марки — его разработали в Nvidia. Кроме того, он станет самым безопасным Volvo — получит 12 сенсоров, 8 камер, 5 радаров и лидар (лазерный дальномер).

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Запас хода электрокара достигнет 600 км
Фото: Volvo

Силовыми установками, скорее всего, поделится кроссовер Volvo EX90. Это значит, что седан будут выпускать в двух полноприводных двухмоторных версиях мощностью 408 и 517 л. с. с аккумуляторной батареей на 111 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 600 км.

Кстати, недавно дебютировал обновленный кроссовер Volvo XC60 2025.

Также Фокус рассказывал о внедорожном электрокроссовере Volvo.