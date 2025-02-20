Електричний флагман: розкрито подробиці нового преміального седана Volvo (відео)

Електромобіль Volvo ES90 прийде на зміну седану S90. Авто отримає інноваційне програмне забезпечення, а його запас ходу сягне 600 км.

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Оприлюднено нові офіційні фото Volvo ES90. Преміальний електричний седан Е-класу презентують 5 березня. Про це повідомляється на сайті шведського автовиробника.

Новий Volvo ES90 – електричний наступник моделі S90. Великий седан кине виклик Mercedes-Benz EQE, Tesla Model S, Audi A6 e-tron та BMW i5.

На тизерах можна розгледіти обтічний силует Volvo ES90 із вигнутим дахом, високою віконною лінією та висувними дверними ручками. В основі авто лежить платформа SPA2 від електрокросовера Volvo EX90.

Модель замінить Volvo S90 Фото: Volvo

Розміри Volvo ES90 2025:

довжина – 4990 мм;

ширина – 1945 мм;

висота – 1547 мм;

колісна база – 3102 мм.

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Електромобіль Volvo ES90 вирізнятиметься найпотужнішим програмним забезпеченням серед усіх моделей марки – його розробили в Nvidia. Крім того, він стане найбезпечнішим Volvo – отримає 12 сенсорів, 8 камер, 5 радарів та лідар (лазерний дальномір).

Запас ходу електрокара сягне 600 км Фото: Volvo

Силовими установками, скоріше за все, поділиться кросовер Volvo EX90. Це значить, що седан випускатимуть у д повнопривідних двомоторних версіях потужністю 408 і 517 к. с. з акумуляторною батареєю на 111 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 600 км.

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