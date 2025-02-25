Недорогой молодежный электрокроссовер Toyota показали до презентации (фото, видео)

Электромобиль Toyota bZ отличается динамичным силуэтом. Кроссовер предложат в нескольких модификациях с запасом хода до 450 км.

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Обнародованы тизеры нового электрокроссовера Toyota из линейки bZ. Недорогую молодежную модель презентуют 12 марта. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

В коротком видео можно разглядеть обтекаемый купеобразный силуэт авто с высокой оконной линией и заостренным "носом". Кроме того, видны узкие светодиодные фары и фонари, а также спрятанные в стойках ручки задних дверей.

По видео видно, что электромобиль Toyota будет серийной версией концепта bZ Compact SUV, который представили еще в 2022 году. Внешне он не отличается от своего прототипа.

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А вот в интерьере стоит ожидать изменений, поскольку салон Toyota bZ Compact SUV был слишком футуристичным для серийной модели.

Электрический купе-кроссовер Toyota bZ позиционируют, как стильную и доступную модель для молодежи, которая станет альтернативой гибриду C-HR. Ожидается, что силовыми установками с авто поделится старший электромобиль Toyota bZ4X.

Концепт Toyota bZ Compact SUV Фото: Toyota Фото: Toyota

Это значит, что электрокроссовер Toyota предложат в 204-сильной переднеприводной и 218-сильной полноприводной модификациях с батареей емкостью 72 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 450 км.

Между прочим, недавно на рендерах показали новый кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения.

Также Фокус писал, что Toyota возродит знаменитую спортивную модель.