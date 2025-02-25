Недорогий молодіжний електрокросовер Toyota показали до презентації (фото, відео)

Електромобіль Toyota bZ вирізняється динамічним силуетом. Кросовер запропонують у кількох модифікаціях із запасом ходу до 450 км.

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Оприлюднено тизери нового електрокросовера Toyota із лінійки bZ. Недорогу молодіжну модель презентують 12 березня. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

У короткому відео можна розгледіти обтічний купеподібний силует авто з високою віконною лінією та загостреним "носом". Крім того, видно вузькі світлодіодні фари і ліхтарі, а також сховані в стійках ручки задніх дверей.

По відео видно, що електромобіль Toyota буде серійною версією концепта bZ Compact SUV, який представили ще в 2022 році. Зовні він не відрізняється від свого прототипу.

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А от в інтер’єрі варто очікувати змін, оскільки салон Toyota bZ Compact SUV був занадто футуристичним для серійної моделі.

Електричний купе-кросовер Toyota bZ позиціонують, як стильну і доступну модель для молоді, яка стане альтернативою гібриду C-HR. Очікується, що силовими установками з авто поділиться старший електромобіль Toyota bZ4X.

Концепт Toyota bZ Compact SUV Фото: Toyota Фото: Toyota

Це значить, що електрокросовер Toyota запропонують у 204-сильній передньопривідній та 218-сильній повнопривідній модифікаціях із батареєю ємністю 72 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 450 км.

Між іншим, нещодавно на рендерах показали новий кросовер Toyota RAV4 шостого покоління.

Також Фокус писав, що Toyota відродить знамениту спортивну модель.