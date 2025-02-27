Неприметная ракета: мастера скрестили старый Jeep и Dodge Viper (фото, видео)

Под капот Jeep Wrangler поместили 8,3-литровый V10 от Dodge Viper мощностью 500 сил. Кроме того, улучшили проходимость автомобиля.

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В США эксплуатируется необычный Jeep Wrangler 2006 года. Внедорожник превратили в 500-сильную ракету. Об авто рассказали на сайте Carscoops.

Под капот Jeep Wrangler TJ установили 8,3-литровый 500-сильный V10 от Dodge Viper второго поколения. Огромный двигатель едва поместился в моторный отсек, но теперь внедорожник очень быстрый.

Под капот установили 8,3-литровый V10 от Dodge Viper Фото: Bring a Trailer

В паре с мотором работает 4-ступенчатая автоматическая КПП, также сохранили полноприводную трансмиссию с понижающей передачей.

В салоне появились спортивные сиденья Фото: Bring a Trailer

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Кроме того, Jeep Wrangler TJ подготовили к серьезному бездорожью. Внедорожник получил усиленные мосты, новые амортизаторы и регулируемые стабилизаторы. Также увеличили клиренс авто, установили 35-дюймовые внедорожные шины и улучшенные тормоза.

Автомобилю улучшили проходимость Фото: Bring a Trailer

В салоне Jeep Wrangler TJ появились спортивные кожаные сиденья и мощная аудиосистема Clarion с сенсорным дисплеем. На центральной консоли установили дополнительные приборы, которые также позаимствовали у Dodge Viper. К тому же, появился усиленный трубчатый каркас безопасности.

Кстати, недавно представили еще более мощный Jeep Wrangler на 575 сил. Его будут выпускать небольшими партиями.

Также Фокус писал о самом мощном 1000-сильном "Гелендвагене".