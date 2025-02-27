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Непримітна ракета: майстри схрестили старий Jeep і Dodge Viper (фото, відео)

Jeep Wrangler 2006, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler TJ, Dodge Viper
Фото: Bring a Trailer | Jeep Wrangler доопрацювали в США

Під капот Jeep Wrangler помістили 8,3-літровий V10 від Dodge Viper потужністю 500 сил. Крім того, покращили прохідність автомобіля.

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У США експлуатується незвичний Jeep Wrangler 2006 року. Позашляховик перетворили на 500-сильну ракету. Про авто розповіли на сайті Carscoops.

Під капот Jeep Wrangler TJ встановили 8,3-літровий 500-сильний V10 від Dodge Viper другого покоління. Величезний двигун ледь помістився у моторний відсік, але тепер позашляховик дуже швидкий.

Jeep Wrangler, Jeep Wrangler 2006, Jeep Wrangler TJ, Dodge Viper Fullscreen
Під капот встановили 8,3-літровий V10 від Dodge Viper
Фото: Bring a Trailer

У парі з мотором працює 4-ступінчаста автоматична КПП, також зберегли повнопривідну трансмісію з понижуючою передачею.

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У салоні з'явилися спортивні сидіння
Фото: Bring a Trailer
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Крім того, Jeep Wrangler TJ підготували до серйозного бездоріжжя. Позашляховик отримав посилені мости, нові амортизатори та регульовані стабілізатори. Також збільшили кліренс авто, встановили 35-дюймові позашляхові шини і покращені гальма.

Jeep Wrangler TJ, Jeep Wrangler 2006, Jeep Wrangler, Dodge Viper Fullscreen
Автомобілю покращили прохідність
Фото: Bring a Trailer

У салоні Jeep Wrangler TJ з’явилися спортивні шкіряні сидіння та потужна аудіосистема Clarion із сенсорним дисплеєм. На центральній консолі встановили додаткові прилади, які також запозичили в Dodge Viper. До того ж, з’явився посилений трубчастий каркас безпеки.

До речі, нещодавно представили ще потужніший Jeep Wrangler на 575 сил. Його випускатимуть невеликими партіями.

Також Фокус писав про найпотужніший 1000-сильний "Гелендваген".