Непримітна ракета: майстри схрестили старий Jeep і Dodge Viper (фото, відео)

Під капот Jeep Wrangler помістили 8,3-літровий V10 від Dodge Viper потужністю 500 сил. Крім того, покращили прохідність автомобіля.

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У США експлуатується незвичний Jeep Wrangler 2006 року. Позашляховик перетворили на 500-сильну ракету. Про авто розповіли на сайті Carscoops.

Під капот Jeep Wrangler TJ встановили 8,3-літровий 500-сильний V10 від Dodge Viper другого покоління. Величезний двигун ледь помістився у моторний відсік, але тепер позашляховик дуже швидкий.

Під капот встановили 8,3-літровий V10 від Dodge Viper Фото: Bring a Trailer

У парі з мотором працює 4-ступінчаста автоматична КПП, також зберегли повнопривідну трансмісію з понижуючою передачею.

У салоні з'явилися спортивні сидіння Фото: Bring a Trailer

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Крім того, Jeep Wrangler TJ підготували до серйозного бездоріжжя. Позашляховик отримав посилені мости, нові амортизатори та регульовані стабілізатори. Також збільшили кліренс авто, встановили 35-дюймові позашляхові шини і покращені гальма.

Автомобілю покращили прохідність Фото: Bring a Trailer

У салоні Jeep Wrangler TJ з’явилися спортивні шкіряні сидіння та потужна аудіосистема Clarion із сенсорним дисплеєм. На центральній консолі встановили додаткові прилади, які також запозичили в Dodge Viper. До того ж, з’явився посилений трубчастий каркас безпеки.

До речі, нещодавно представили ще потужніший Jeep Wrangler на 575 сил. Його випускатимуть невеликими партіями.

Також Фокус писав про найпотужніший 1000-сильний "Гелендваген".