Самый дешевый кроссовер Volkswagen за $10 000 показали до премьеры (фото)

Новый Volkswagen Tera — недорогой компактный кроссовер В-класса. Четырехметровое авто оснастят 116-сильным турбомотором.

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Опубликованы официальные фото нового Volkswagen Tera. Самый дешевый кроссовер марки стоимостью от $10 000 презентуют 2 марта на карнавале в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

VW Tera будет стоить от $10 000 Фото: Volkswagen

Недавно новый Volkswagen Tera видели во время тестов в Швеции, что позволило частично разглядеть его дизайн. Теперь же он перестал быть секретом.

Задние крылья кроссовера расширены Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tera выдержан в фирменном стиле марки. У него узкая решетка радиатора, продолговатые фары и широкий воздухозаборник в бампере. Оконная линия авто изогнута, а задние крылья расширены.

Салон Volkswagen Tera не показали. Известно, что топовая версия модели получит цифровой щиток приборов и сенсорный дисплей.

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Volkswagen Tera 2025 построят на платформе MQB-A0 от VW Polo. Его длина составит примерно 4 м, а колесная база — 2566 мм, то есть это будет самый маленький кроссовер Volkswagen.

Автомобиль получит 1,0-литровый турбомотор Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Tera получит 1,0-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 116 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, а привод будет исключительно передним.

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