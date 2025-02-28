Найдешевший кросовер Volkswagen за $10 000 показали до прем'єри (фото)

Новий Volkswagen Tera — недорогий компактний кросовер В-класу. Чотириметрове авто оснастять 116-сильним турбомотором.

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Опубліковано офіційні фото нового Volkswagen Tera. Найдешевший кросовер марки вартістю від $10 000 презентують 2 березня на карнавалі в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

VW Tera коштуватиме від $10 000 Фото: Volkswagen

Нещодавно новий Volkswagen Tera бачили під час тестів у Швеції, що дало змогу частково розгледіти його дизайн. Тепер же він перестав бути секретом.

Задні крила кросовера розширені Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tera витриманий у фірмовому стилі марки. У нього вузька решітка радіатора, продовгуваті фари і широкий повітрозабірник у бампері. Віконна лінія авто вигнута, а задні крила розширені.

Салон Volkswagen Tera не показали. Відомо, що топова версія моделі отримає цифровий щиток приладів і сенсорний дисплей.

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Volkswagen Tera 2025 збудують на платформі MQB-A0 від VW Polo. Його довжина складе приблизно 4 м, а колісна база – 2566 мм, тобто це буде найменший кросовер Volkswagen.

Автомобіль отримає 1,0-літровий турбомотор Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Tera отримає 1,0-літровий бензиновий турбомотор TSI потужністю 116 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасті механічну та автоматичну КПП, а привід буде виключно переднім.

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