Запас хода — 700 км: флагманский электрокар Volvo показали за два дня до премьеры (фото)

Электромобиль Volvo ES90 заменит модель S90. Большой седан будет иметь запас хода до 700 км и поддерживать сверхбыструю зарядку батареи.

Related video

В интернет попали фото Volvo ES90. Флагманский электрический седан шведской марки презентуют 5 марта. Его подробности раскрыли на сайте Cochespias.

Новый Volvo ES90 — электрический преемник модели S90. Большой седан Е-класса бросит вызов Tesla Model S, Mercedes EQE, а также недавно представленному Audi A6 e-tron.

Запас хода электрокара составит 700 км Фото: Volvo

Электромобиль Volvo ES90 выдержан в традиционном граненом стиле шведской марки и напоминает внешне кроссовер Volvo EX90, с которым делит платформу SPA2. Вместе с тем, силуэт седана получился довольно динамичным — с аркообразной крышей и высокой оконной линией.

Важно

В Европе появится недорогой 585-сильный конкурент BMW X3 от Geely и Volvo (фото)

Габариты Volvo ES90 2025:

длина — 4990 мм;

ширина — 1945 мм;

высота — 1547 мм;

колесная база — 3102 мм.

Авто будет поддерживать зарядку мощностью 350 кВт Фото: cochespias.net

Салон Volvo ES90 не показали, однако значительную часть его деталей позаимствуют у EX90. Ранее в Volvo отметили, что авто получит мощное программное обеспечение от Nvidia, а также получит 12 сенсоров, 8 камер, 5 радаров и лидар (лазерный дальномер).

Электромобиль Volvo EX90 поделится и силовыми установками на 408 и 517 сил с батареей емкостью 111 кВт∙ч. Запас хода достигнет 700 км, а 800-вольтовое электрооборудование поддерживает быструю (мощностью 350 кВт) зарядку на 80% за 20 минут.

Кстати, недавно презентовали обновленный кроссовер Volvo XC60.

Также Фокус рассказывал овнедорожном электрокроссовере Volvo.