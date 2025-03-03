Запас ходу — 700 км: флагманський електрокар Volvo показали за два дні до прем'єри (фото)

Електромобіль Volvo ES90 замінить модель S90. Великий седан матиме запас ходу до 700 км та підтримуватиме надшвидку зарядку батареї.

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В інтернет потрапили фото Volvo ES90. Флагманський електричний седан шведської марки презентують 5 березня. Його подробиці розкрили на сайті Cochespias.

Новий Volvo ES90 — електричний наступник моделі S90. Великий седан Е-класу кине виклик Tesla Model S, Mercedes EQE, а також недавно представленому Audi A6 e-tron.

Запас ходу електрокара складе 700 км Фото: Volvo

Електромобіль Volvo ES90 витриманий у традиційному гранчастому стилі шведської марки та нагадує зовні кросовер Volvo EX90, з яким ділить платформу SPA2. Разом із тим, силует седана вийшов доволі динамічним – з аркоподібним дахом та високою віконною лінією.

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Габарити Volvo ES90 2025:

довжина – 4990 мм;

ширина – 1945 мм;

висота – 1547 мм;

колісна база – 3102 мм.

Авто підтримуватиме зарядку потужністю 350 кВт Фото: cochespias.net

Салон Volvo ES90 не показали, проте значну частину його деталей запозичать в EX90. Раніше у Volvo зазначили, що авто отримає потужне програмне забезпечення від Nvidia, а також отримає 12 сенсорів, 8 камер, 5 радарів та лідар (лазерний дальномір).

Електромобіль Volvo EX90 поділиться і силовими установками на 408 і 517 сил із батареєю ємністю 111 кВт∙год. Запас ходу сягне 700 км, а 800-вольтне електрообладнання підтримує швидку (потужністю 350 кВт) зарядку на 80% за 20 хвилин.

До речі, нещодавно презентували оновлений кросовер Volvo XC60.

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