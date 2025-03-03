Права не нужны: в Германии представлен бюджетный электрокар за 8000 евро (фото)
NIUMM 500 — миниатюрный городской электрокар со скромным мотором на 13,5 сил. Двухместное авто способно проехать до 118 км без подзарядки.
Китайский производитель мототехники NIU создал свой первый автомобиль NIUMM 500. Электрокар презентовали на мотошоу в немецком Дортмунде и будут продавать за 8000 евро. Об этом сообщает сайт Electrek.
Электромобиль NIUMM 500 — миниатюрное городское авто, которое станет конкурентом Citroen Ami и FIAT Topolino. Двухместный хэтчбек достигает всего 2,5 м в длину. У него короткий высокий капот, крупные фары и вертикальные задние стойки.
Хотя NIUMM 500 — бюджетная модель, в салоне установили цифровой щиток приборов, а за доплату предлагают кондиционер и люк в крыше. За сиденьями есть небольшой багажник.
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Электромотор с пиковой мощностью 13,5 л. с. (10 кВт) позволяет развить 45 км/ч. В ряде стран ЕС управлять таким маломощным авто можно с 16 лет и без водительских прав.
На выбор предложат две версии. Базовый вариант NIUMM 500 имеет съемную батарею и способен проехать 60 км без подзарядки. Более дорогая версия получила фиксированную батарею с увеличенной до 7 кВт∙ч емкостью, поэтому запас хода у нее больше — 118 км.
Кстати, недавно дебютировал электромобиль GAC за $9500 с запасом хода более 400 км.
Также Фокус писал о молодежном китайском электрокроссовере за 14 000 долларов.
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