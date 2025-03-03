Права не потрібні: у Німеччині представлено бюджетний електрокар за 8000 євро (фото)

NIUMM 500 — мініатюрний міський електрокар зі скромним мотором на 13,5 сил. Двомісне авто здатне проїхати до 118 км без підзарядки.

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Китайський виробник мототехніки NIU створив свій перший автомобіль NIUMM 500. Електрокар презентували на мотошоу в німецькому Дортмунді та продаватимуть за 8000 євро. Про це повідомляє сайт Electrek.

Запас хходу авто сягає 118 км Фото: Electrek.co

Електромобіль NIUMM 500 – мініатюрне міське авто, яке стане конкурентом Citroen Ami та FIAT Topolino. Двомісний хетчбек сягає лише 2,5 м завдовжки. У нього короткий високий капот, крупні фари та вертикальні задні стійки.

Дешева модель отримала цифровий щиток приладів

Хоча NIUMM 500 – бюджетна модель, у салоні встановили цифровий щиток приладів, а за доплату пропонують кондиціонер і люк у даху. За сидіннями є невеликий багажник.

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Електромотор із піковою потужністю 13,5 к. с. (10 кВт) дозволяє розвинути 45 км/год. У низці країн ЄС керувати таким малопотужним авто можна із 16 років та без водійських прав.

Салон розрахований на двох осіб. Фото: Electrek.co

На вибір запропонують дві версії. Базовий варіант NIUMM 500 має знімну батарею і здатен проїхати 60 км без підзарядки. Дорожча версія отримала фіксовану батарею з збільшеною до 7 кВт∙год ємністю, тому запас ходу в неї більший – 118 км.

До речі, нещодавно дебютував електромобіль GAC за $9500 із запасом ходу понад 400 км.

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