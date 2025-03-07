Полицейский спорткар: Skoda выпустила мощное патрульное авто (фото)

Полицейская Skoda Octavia RS оснащена 265-сильным турбомотором и способна развить 250 км/ч. Модель предлагается в кузове лифтбек или универсал.

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Новая Skoda Octavia получила интересную специализированную версию. Автомобиль подготовили для полиции, причем патрульной стала заряженная модификация RS. Об этом сообщается на сайте чешского автопроизводителя.

Патрульное авто оснащено 265-сильным турбомотором Фото: Skoda

Полицейские Skoda эксплуатируются и в Украине, и в ряде других стран мира, однако обычно в их основе лежат стандартные версии моделей. Заряженную Skoda Octavia RS подготовили для полиции Великобритании, однако со временем она может появиться и в других странах.

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Прагматичный подход: тест-драйв новой Skoda Octavia

Новая Skoda Octavia RS получила проблесковые маячки, радиосвязь, сирену, громкоговоритель и другое спецоборудование. Автомобиль окрасили в цвета британской полиции. Примечательно, что полицейское авто предлагают в двух кузовных версиях — лифтбек и универсал.

Универсал Skoda Octavia RS Фото: Skoda

Как и все Skoda Octavia RS 2025 модельного года, патрульное авто оснащено 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 265 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 250 км/ч. Полицейская Skoda сохранила спортивную подвеску, 19-дюймовые диски и сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

Кстати, недавно в Киеве засветилась самая роскошная и самая дорогая Skoda.

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