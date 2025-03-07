Полицейский спорткар: Skoda выпустила мощное патрульное авто (фото)
Полицейская Skoda Octavia RS оснащена 265-сильным турбомотором и способна развить 250 км/ч. Модель предлагается в кузове лифтбек или универсал.
Новая Skoda Octavia получила интересную специализированную версию. Автомобиль подготовили для полиции, причем патрульной стала заряженная модификация RS. Об этом сообщается на сайте чешского автопроизводителя.
Полицейские Skoda эксплуатируются и в Украине, и в ряде других стран мира, однако обычно в их основе лежат стандартные версии моделей. Заряженную Skoda Octavia RS подготовили для полиции Великобритании, однако со временем она может появиться и в других странах.Важно
Новая Skoda Octavia RS получила проблесковые маячки, радиосвязь, сирену, громкоговоритель и другое спецоборудование. Автомобиль окрасили в цвета британской полиции. Примечательно, что полицейское авто предлагают в двух кузовных версиях — лифтбек и универсал.
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Как и все Skoda Octavia RS 2025 модельного года, патрульное авто оснащено 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 265 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 250 км/ч. Полицейская Skoda сохранила спортивную подвеску, 19-дюймовые диски и сиденья с улучшенной боковой поддержкой.
Кстати, недавно в Киеве засветилась самая роскошная и самая дорогая Skoda.
Также Фокус писал, что в производство поступил новый электромобиль Skoda.
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