Поліцейський спорткар: Skoda випустила потужне патрульне авто (фото)
Поліцейська Skoda Octavia RS оснащена 265-сильним турбомотором і здатна розвинути 250 км/год. Модель пропонують у кузові ліфтбек або універсал.
Нова Skoda Octavia отримала цікаву спеціалізовану версію. Автомобіль підготували для поліції, причому патрульною стала заряджена модифікація RS. Про це повідомляється на сайті чеського автовиробника.
Поліцейські Skoda експлуатуються і в Україні, і в низці інших країн світу, проте зазвичай в їх основі лежать стандартні версії моделей. Заряджену Skoda Octavia RS підготували для поліції Великої Британії, проте з часом вона може з’явитися і в інших країнах.Важливо
Нова Skoda Octavia RS отримала проблискові маячки, радіозв’язок, сирену, гучномовець та інше спецобладнання. Автомобіль пофарбували в кольори британської поліції. Примітно, що поліцейське авто пропонують у двох кузовних версіях – ліфтбек та універсал.
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Як і всі Skoda Octavia RS 2025 модельного року, патрульне авто оснащене 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 265 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 250 км/год. Поліцейська Skoda зберегла спортивну підвіску, 19-дюймові диски та сидіння з покращеною бічною підтримкою.
До речі, нещодавно в Києві засвітилася найрозкішніша і найдорожча Skoda.
Також Фокус писав, що у виробництво надійшов новий електромобіль Skoda.
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