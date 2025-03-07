Поліцейський спорткар: Skoda випустила потужне патрульне авто (фото)

Поліцейська Skoda Octavia RS оснащена 265-сильним турбомотором і здатна розвинути 250 км/год. Модель пропонують у кузові ліфтбек або універсал.

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Нова Skoda Octavia отримала цікаву спеціалізовану версію. Автомобіль підготували для поліції, причому патрульною стала заряджена модифікація RS. Про це повідомляється на сайті чеського автовиробника.

Патрульне авто оснащене 265-сильним турбомотором Фото: Skoda

Поліцейські Skoda експлуатуються і в Україні, і в низці інших країн світу, проте зазвичай в їх основі лежать стандартні версії моделей. Заряджену Skoda Octavia RS підготували для поліції Великої Британії, проте з часом вона може з’явитися і в інших країнах.

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Нова Skoda Octavia RS отримала проблискові маячки, радіозв’язок, сирену, гучномовець та інше спецобладнання. Автомобіль пофарбували в кольори британської поліції. Примітно, що поліцейське авто пропонують у двох кузовних версіях – ліфтбек та універсал.

Універсал Skoda Octavia RS Фото: Skoda

Як і всі Skoda Octavia RS 2025 модельного року, патрульне авто оснащене 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 265 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 250 км/год. Поліцейська Skoda зберегла спортивну підвіску, 19-дюймові диски та сидіння з покращеною бічною підтримкою.

До речі, нещодавно в Києві засвітилася найрозкішніша і найдорожча Skoda.

Також Фокус писав, що у виробництво надійшов новий електромобіль Skoda.