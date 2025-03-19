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Opel презентовал оригинальный электромобиль за 8000 евро (фото)

Opel Rocks, новый Opel Rocks, Opel Rocks 2025, электромобиль Opel
Фото: Stellantis | Opel Rocks прошел обновление

Компактный 2,4-метровый электромобиль Opel Rocks весит всего 485 кг. Он способен разогнаться до 45 км/ч, а его запас хода составляет 75 км.

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Презентован новый Opel Rocks 2025. Миниатюрный электрокар прошел модернизацию и вскоре выйдет на рынок по цене примерно от 8000 евро. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Opel Rocks 2025, Opel Rocks, новый Opel Rocks, электромобиль Opel, электромобиль Opel Fullscreen
Спереди и сзади появились черные вставки Opel Vizor
Фото: Stellantis

Субкомпактный электромобиль Opel Rocks — собрат Citroen Ami, который недавно вышел на украинский рынок. Двухместное городское авто с пластиковым кузовом и асимметричными дверями достигает всего 2,41 м в длину и весит всего 485 кг.

салон Opel Rocks, новый Opel Rocks, Opel Rocks 2025, электромобиль Opel Fullscreen
В салоне обновили руль
Фото: Stellantis

Отличить новый Opel Rocks 2025 внешне можно по измененным передней и задней части в фирменной стилистике Opel Vizor — с черными вставками между фарами и фонарями.

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В салоне обновили руль. Электромобиль Opel Rocks оснащен Bluetooth и имеет USB-порт для подключения смартфона.

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новый Opel Rocks, Opel Rocks 2025, электромобиль Opel Fullscreen
Электрокар имеет асимметричные двери
Фото: Stellantis

Силовая установка Opel Rocks 2025 осталась без изменений. Электрокар получил 8-сильный мотор и батарею емкостью 5,5 кВт∙ч. Он способен развить 45 км/ч и преодолеть до 75 км без подзарядки. В ряде европейских стран управлять таким маломощным авто можно без водительских прав и с 15 лет.

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