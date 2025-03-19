Opel презентовал оригинальный электромобиль за 8000 евро (фото)

Компактный 2,4-метровый электромобиль Opel Rocks весит всего 485 кг. Он способен разогнаться до 45 км/ч, а его запас хода составляет 75 км.

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Презентован новый Opel Rocks 2025. Миниатюрный электрокар прошел модернизацию и вскоре выйдет на рынок по цене примерно от 8000 евро. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Спереди и сзади появились черные вставки Opel Vizor Фото: Stellantis

Субкомпактный электромобиль Opel Rocks — собрат Citroen Ami, который недавно вышел на украинский рынок. Двухместное городское авто с пластиковым кузовом и асимметричными дверями достигает всего 2,41 м в длину и весит всего 485 кг.

В салоне обновили руль Фото: Stellantis

Отличить новый Opel Rocks 2025 внешне можно по измененным передней и задней части в фирменной стилистике Opel Vizor — с черными вставками между фарами и фонарями.

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В салоне обновили руль. Электромобиль Opel Rocks оснащен Bluetooth и имеет USB-порт для подключения смартфона.

Электрокар имеет асимметричные двери Фото: Stellantis

Силовая установка Opel Rocks 2025 осталась без изменений. Электрокар получил 8-сильный мотор и батарею емкостью 5,5 кВт∙ч. Он способен развить 45 км/ч и преодолеть до 75 км без подзарядки. В ряде европейских стран управлять таким маломощным авто можно без водительских прав и с 15 лет.

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