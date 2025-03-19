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Авто

Opel презентував оригінальний електромобіль за 8000 євро (фото)

Opel Rocks, новий Opel Rocks, Opel Rocks 2025, електромобіль Opel
Фото: Stellantis | Opel Rocks пройшов оновлення

Компактний 2,4-метровий електромобіль Opel Rocks важить усього 485 кг. Він здатен розігнатися до 45 км/год, а його запас ходу становить 75 км.

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Презентовано новий Opel Rocks 2025. Мініатюрний електрокар пройшов модернізацію і невдовзі вийде на ринок за ціною приблизно від 8000 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Opel Rocks 2025, Opel Rocks, новий Opel Rocks, електромобіль Opel Fullscreen
Спереду і ззаду з'явилися чорні вставки Opel Vizor
Фото: Stellantis

Субкомпактний електромобіль Opel Rocks – побратим Citroen Ami, який нещодавно вийшов на український ринок. Двомісне міське авто з пластиковим кузовом і асиметричними дверима сягає лише 2,41 м завдовжки та важить усього 485 кг.

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У салоні оновили кермо
Фото: Stellantis

Відрізнити новий Opel Rocks 2025 зовні можна за зміненими передньою і задньою частиною у фірмовій стилістиці Opel Vizor – із чорними вставками між фарами та ліхтарями.

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У салоні оновили кермо. Електромобіль Opel Rocks оснащений Bluetooth та має USB-порт для підключення смартфона.

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новий Opel Rocks, Opel Rocks 2025, електромобіль Opel Fullscreen
Електрокар має асиметричні двері
Фото: Stellantis

Силова установка Opel Rocks 2025 залишилася без змін. Електрокар отримав 8-сильний мотор та батарею ємністю 5,5 кВт∙год. Він здатен розвинути 45 км/год та подолати до 75 км без підзарядки. У низці європейських країн керувати таким малопотужним авто можна без водійських прав і з 15 років.

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