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Авто

Моторикша будущего: в Японии создали необычный трехместный электробайк с крышей (фото)

трехколесный электробайк, Vivel Trike, трехколесный электромотоцикл, трехколесный электромотоцикл
Vivel Trike — трехколесный электромотоцикл с крышей

Трехколесный электробайк Vivel Trike — современная версия моторикши. Мотоцикл предлагается в версиях мощностью 2 и 2,7 л. с. с запасом хода до 120 км.

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Японский стартап Vivel презентовал свою дебютную модель Trike. Оригинальный трехколесный электромотоцикл поступает в продажу по цене от 590 000 до 800 000 иен ($4000 — 5400). Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.

Vivel Trike, трехколесный электробайк, трехколесный электромотоцикл, трехколесный электромотоцикл Fullscreen
Запас хода электробайка достигает 120 км

Новый Vivel Trike — современная электрическая версия моторикши или тук-тука. Кстати, недавно аналогичный электробайк показала Hyundai.

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В Vivel Trike нет дверей, однако предусмотрена крыша, лобовое и заднее стекло. Трехколесный электробайк достигает 2,26 м в длину и весит всего 285 кг, а грузоподъемность составляет 200 кг.

Салон Vivel Trike рассчитан на трех человек, причем водитель сидит спереди, а двое пассажиров — на небольшом диване сзади. Также имеется компактный бокс-багажник. Электробайк получил цифровой щиток приборов.

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Vivel Trike, трехколесный электробайк, трехколесный электромотоцикл, трехколесный электромотоцикл Fullscreen
Салон рассчитан на трех человек
Vivel Trike, трехколесный электробайк, трехколесный электромотоцикл, трехколесный электромотоцикл Fullscreen
Сзади есть небольшой багажный бокс

Электрический мотоцикл Vivel Trike предлагается в версиях мощностью 2 и 2,7 л. с. (1,5 и 2 кВт). Максимальная скорость составляет 45 и 50 км/ч, соответственно.

Также на выбор доступны два варианта батареи: в первом случае запас хода составляет 50-65 км, во втором — 100-120 км.

Кстати, недавно Yamaha представила доступный гибридный мотоцикл за $1500.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом новом мотоцикле в мире за 300 000 евро.

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