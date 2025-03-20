Моторикша будущего: в Японии создали необычный трехместный электробайк с крышей (фото)
Трехколесный электробайк Vivel Trike — современная версия моторикши. Мотоцикл предлагается в версиях мощностью 2 и 2,7 л. с. с запасом хода до 120 км.
Японский стартап Vivel презентовал свою дебютную модель Trike. Оригинальный трехколесный электромотоцикл поступает в продажу по цене от 590 000 до 800 000 иен ($4000 — 5400). Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.
Новый Vivel Trike — современная электрическая версия моторикши или тук-тука. Кстати, недавно аналогичный электробайк показала Hyundai.Важно
В Vivel Trike нет дверей, однако предусмотрена крыша, лобовое и заднее стекло. Трехколесный электробайк достигает 2,26 м в длину и весит всего 285 кг, а грузоподъемность составляет 200 кг.
Салон Vivel Trike рассчитан на трех человек, причем водитель сидит спереди, а двое пассажиров — на небольшом диване сзади. Также имеется компактный бокс-багажник. Электробайк получил цифровой щиток приборов.
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Электрический мотоцикл Vivel Trike предлагается в версиях мощностью 2 и 2,7 л. с. (1,5 и 2 кВт). Максимальная скорость составляет 45 и 50 км/ч, соответственно.
Также на выбор доступны два варианта батареи: в первом случае запас хода составляет 50-65 км, во втором — 100-120 км.
Кстати, недавно Yamaha представила доступный гибридный мотоцикл за $1500.
Также Фокус рассказывал о самом дорогом новом мотоцикле в мире за 300 000 евро.
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