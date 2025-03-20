Моторикша майбутнього: в Японії створили незвичний тримісний електробайк із дахом (фото)

Триколісний електробайк Vivel Trike — сучасна версія моторикші. Мотоцикл пропонують у версіях потужністю 2 і 2,7 к. с. із запасом ходу до 120 км.

Related video

Японський стартап Vivel презентував свою дебютну модель Trike. Оригінальний триколісний електромотоцикл надходить у продаж за ціною від 590 000 до 800 000 єн ($4000 – 5400). Подробиці новинки розкрили на сайті виробника.

Запас ходу електробайка сягає 120 км

Новий Vivel Trike – сучасна електрична версія моторикші чи тук-тука. До речі, нещодавно аналогічний електробайк показала Hyundai.

Важливо

Може з'явитися в Україні: презентовано новий стильний мотоцикл Jawa 350 (фото, відео)

У Vivel Trike немає дверей, проте передбачено дах, лобове та заднє скло. Триколісний електробайк сягає 2,26 м завдовжки та важить лише 285 кг, а вантажопідйомність складає 200 кг.

Салон Vivel Trike розрахований на трьох осіб, причому водій сидить спереду, а двоє пасажирів – на невеликому дивані ззаду. Також є компактний бокс-багажник. Електробайк отримав цифровий щиток приладів.

Салон розрахований на трьох осіб Ззаду є невеликий багажний бокс

Електричний мотоцикл Vivel Trike пропонують у версіях потужністю 2 і 2,7 к. с. (1,5 та 2 кВт). Максимальна швидкість становить 45 і 50 км/год, відповідно.

Також на вибір доступні два варіанти батареї: у першому випадку запас ходу становить 50-65 км, у другому – 100-120 км.

До речі, нещодавно Yamaha представила доступний гібридний мотоцикл за $1500.

Також Фокус розповідав про найдорожчий новий мотоцикл у світі за 300 000 євро.