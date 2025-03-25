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Авто

Обнаружено знаменитое американское авто 2000-х без пробега (фото)

Dodge Challenger 2009, Dodge Challenger, Dodge Challenger SRT8, капсула времени
Dodge Challenger 2009 года вообще не эксплуатировался

Dodge Challenger SRT8 — топовая заряженная версия спортивной модели. Купе с 425-сильным V8 способно разогнаться до сотни за 4,6 с и развить 280 км/ч.

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В США обнаружили идеально сохранившееся купе Dodge Challenger 2009 года. Это настоящая капсула времени без пробега. Об автомобиле рассказали на сайте Carscoops.

Dodge Challenger SRT, Dodge Challenger 2009, Dodge Challenger, капсула времени Fullscreen

На одометре этого Dodge Challenger второго поколения в версии SRT8 высвечивается "калибровочный" пробег в 1 милю (1,6 км). Спорткар привезли первому владельцу на автовозе и тот сразу поставил машину в гараж.

салон Dodge Challenger, Dodge Challenger 2009, Dodge Challenger SRT8, капсула времени Fullscreen
Спортивное авто прекрасно сохранилось

За 16 лет у купе Dodge Challenger было два владельца и оба берегли его и не эксплуатировали. Автомобиль в идеальном состоянии — его кузов в ярко-оранжевом цвете Hemi Orange Pearl и кожаный салон отлично сохранились.

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Комплектация Dodge Challenger включает 20-дюймовые диски, бесключевой доступ, датчик света, электропривод и подогрев сидений. Сейчас спорткар планируют продать за 50 000 долларов.

V8 hemi, Dodge Challenger, Dodge Challenger 2009, Dodge Challenger SRT8, капсула времени Fullscreen
Под капотом установлен 425-сильный V8 Hemi

Купе Dodge Challenger SRT8 в свое время было топовой заряженной версией модели. Оно оснащено 6,1-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развить 280 км/ч.

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