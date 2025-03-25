Обнаружено знаменитое американское авто 2000-х без пробега (фото)
Dodge Challenger SRT8 — топовая заряженная версия спортивной модели. Купе с 425-сильным V8 способно разогнаться до сотни за 4,6 с и развить 280 км/ч.
В США обнаружили идеально сохранившееся купе Dodge Challenger 2009 года. Это настоящая капсула времени без пробега. Об автомобиле рассказали на сайте Carscoops.
На одометре этого Dodge Challenger второго поколения в версии SRT8 высвечивается "калибровочный" пробег в 1 милю (1,6 км). Спорткар привезли первому владельцу на автовозе и тот сразу поставил машину в гараж.
За 16 лет у купе Dodge Challenger было два владельца и оба берегли его и не эксплуатировали. Автомобиль в идеальном состоянии — его кузов в ярко-оранжевом цвете Hemi Orange Pearl и кожаный салон отлично сохранились.Важно
Комплектация Dodge Challenger включает 20-дюймовые диски, бесключевой доступ, датчик света, электропривод и подогрев сидений. Сейчас спорткар планируют продать за 50 000 долларов.
Купе Dodge Challenger SRT8 в свое время было топовой заряженной версией модели. Оно оснащено 6,1-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развить 280 км/ч.
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